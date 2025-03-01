إسرائيل.. إصابة 17 جراء حريق بمبنى سكني في طبريا (فيديو)

أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية باندلاع حريق في مبنى سكني في طبريا، اليوم السبت، ما أسفر عن إصابة 17 شخصا بإصابات متوسطة إلى طفيفة.

وأظهرت لقطات مصورة عمليات الإطفاء وتجمعا لسيارات الإسعاف والدفاع المدني، بينما أفاد بيان لخدمة الإطفاء أن 6 طواقم إطفاء وإنقاذ من محطة طبريا عملت على إخماد حريق اندلع في فيلا مكونة من طابقين في شارع ركيفات في المدينة الواقعة في منطقة الجليل شمال إسرائيل، ما أدى إلى احتراق الطابق الأول بالكامل.

وأفاد مسؤولون طبيون بأنه جرى إجلاء 17 مصابًا من مكان الحادث، بينهم 3 في حالة متوسطة والبقية في حالة طفيفة.