إنشاد رغم الدمار.. المدائح النبوية تصدح داخل المسجد العمري الكبير احتفاء بقدوم رمضان (شاهد)

شهد قطاع غزة حفل مدائح نبوية في المسجد العمري الكبير بمدينة غزة، أمس الجمعة، احتفاءً بقدوم شهر رمضان المبارك.

الحفل الذي قدمته إحدى الفرق الفنية في قطاع غزة، كان باكورة احتفالاتها في استقبال شهر رمضان المبارك، وأقيم داخل خيمة من الخشب والبلاستيك أقيمت على أطلال المسجد العمري الذي دمره الاحتلال خلال حربه على القطاع.

ووسط أجواء إيمانية لطيفة وجميلة تفاعل مئات الأطفال الذين حضروا الحفل مع مجموعة من المدائح والأناشيد.

وتعرض المسجد العمري في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 لقصف إسرائيلي عنيف أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة منه وتحطم مئذنته، التي يعود تاريخ بنائها إلى 1400 عام. وبعد 20 يومًا من القصف الأول، استهدفت الطائرات الإسرائيلية المسجد مجددًا، ما أدى إلى تدمير أجزاء واسعة منه.

ويعد المسجد العمري أقدم مسجد في قطاع غزة، حيث يعود تاريخ تشييده إلى القرن السابع الميلادي، كما أنه الأكبر مساحة بين مساجد القطاع جميعها.

وقد خلّفت حرب الإبادة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة طوال 471 يومًا، عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين والمعتقلين.

كما تضررت 450 ألف وحدة سكنية، و1129 مسجدًا منها غالبيتها دُمرت كليا، وبلغت تقديرات الأضرار والخسائر أكثر من 25 مليار دولار.