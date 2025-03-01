المسحراتي يعود لإحياء بهجة ليالي رمضان في شوارع خان يونس (فيديو)

عاد المسحراتي في قطاع غزة إلى عمله في أولى ليالي شهر رمضان رغم الدمار الذي شهده القطاع نتيجة الحرب الإسرائيلية الأخيرة، مستمرًا في أداء دوره في إحياء الأجواء الرمضانية بين المدنيين الذين أصابتهم ويلات الحرب.

“فقدنا الكثير”

فايز محارب، مسحراتي في خان يونس جنوبي القطاع، تحدث للجزيرة مباشر قائلًا “طبعًا كل سنة كنا نسحّر في أجواء الإضاءة وأجواء رمضان، فالإضاءة كانت تعطي بهجة وفرحة والبسمة على قلوب الناس والأطفال. في ظل الدمار والحصار والحرب على قطاع غزة، فقدنا الكهرباء وفقدنا الإضاءة، وفقدنا الماء، وفقدنا كل شيء”.

وأضاف موضحًا التأثير العميق للحرب “شهر رمضان هذا نقضيه بدون أجواء رمضانية، لا توجد كهرباء ولا توجد حياة في غزة“.

وتابع محارب وصف الأوضاع “قبل الحرب، كانت شوارع خان يونس مزينة بالإضاءة والفوانيس، وكانت هناك كهرباء تُضيء البيوت والشوارع. الآن، لا يوجد بهجة للأطفال، لا يوجد من يخرج من النوافذ ليقدم لنا كاسة ماء أو عصير، فقدنا الكثير”.

“بهجة رمضان”

من جانبه، أكد محمد زقوت، مسحراتي في خان يونس، أن روح رمضان يجب أن تظل حية رغم الظروف الصعبة.

وقال “سحرت في رفح لأن الأجواء هناك كانت ميتة. كل سنة تأتي بتحديات جديدة. قلنا هذا العام، رغم نتنياهو ورغم الاحتلال، سنسحر ونحيي أحياء رمضان كما كانت”.

وأضاف زقوت عن تجاربه السابقة “كنت بسحر منذ 2008 في مخيم الشاطئ، كانت أيامًا حلوة والناس كانت تحبنا. لكن عندما اندلعت الحروب وتشردنا تغيّرت الأمور. نحيي هذه الذكرى الجميلة بفضل الله”.

وأشار زقوت إلى أهمية المسحراتي في رمضان قائلًا “المسحراتي في رمضان هو بهجة رمضان، يعطي الابتسامة للطفل. نلف (ندور) بين المنازل المدمرة، نلف بين النازحين في الخيام، الناس تحب أجواء رمضان هذه. ونحن من خلال هذه الذكرى نحافظ على تراثنا الرمضاني”.