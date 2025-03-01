بآلات موسيقية صنعها من المخلفات.. غزاوي يشدو بأغاني رمضان (شاهد)

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع “فيديو” لشاب فلسطيني من قطاع غزة يعزف على آلات موسيقية بدائية ويؤدي أغاني رمضانية شهيرة.

اللافت في المقطع أن الآلات الموسيقية التي يعزف عليها الشاب صنعها بنفسه من مخلّفات البيوت التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه المدمِّرة على قطاع غزة.

جرادل وصينية شاي وترس دراجة

وبأدوات بسيطة، تمكّن الشاب من صنع ما يشبه آلة (الدرامز) الموسيقية التي تتكون من آلات إيقاعية توضع على حوامل.

واستخدم الشاب حوامل من قطع الأخشاب ثبّت عليها ما يبدو أنه صينية شاي معدنية وتِرس دراجة، كما استبدل الطبول بجرادل من البلاستيك.

“وحوي يا وحوي”

ومن الأغاني الشهيرة التي رددها الشاب الغزاوي أغنية “رمضان كريم فتاح يا عليم” للفنان المصري حكيم، وتقول كلماتها “رمضان كريم فتح يا عليم 30 يوم فيه هنا وسعادة.. قعدة رمضان حلوة يا جدعان شهر الإحسان كله عبادة”.

كما غنّى “وحوي يا وحوي” الشهيرة، وهي أغنية مصرية قديمة أدّاها الملحّن الراحل أحمد عبد القادر لأول مرة عام 1937 قبل أن تُعاد صياغتها وتغنيها الفنانة اللبنانية هيام يونس وهي طفلة ضمن أحداث فيلم “قلبي على ولدي” عام 1953، وانتشرت منذ ذلك الحين في أرجاء العالم العربي.

ويستقبل سكان قطاع غزة شهر رمضان هذا العام في ظل هدنة بدأت في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، وفي الوقت نفسه، انطلقت مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة “حماس” بعد حرب دامت 15 شهرًا، أسفرت عن تدمير أجزاء كبيرة من القطاع وأودت بحياة نحو 50 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال.