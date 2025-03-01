جامع آيا صوفيا يستقبل رمضان بأجواء روحانية و”محيا” عثماني في إسطنبول (شاهد)

استقبل جامع آيا صوفيا في مدينة إسطنبول التركية، أولى ليالي شهر رمضان بأجواء روحانية مبهجة، حيث شهد المسجد التاريخي إقبالا واسعا من المصلين الذين اصطفوا في طابور طويل للدخول المسجد لأداء صلاتي العشاء والتراويح.

وامتلأ المسجد بالمصلين من الأتراك وزوار المدينة من مختلف الجنسيات، في مشهد يعكس روحانية الشهر الفضيل، وتخلل صلاة التراويح بين كل 4 ركعات مزيج من الابتهالات والصلاة على الرسول الكريم.

“الإكرام”.. وجبات مجانية

وبعد الانتهاء من صلاة التراويح، اصطف العديد من المصلين والزوار في طابور آخر، لكن هذه المرة للحصول على وجبات “الإكرام” المجانية التي شملت الحلويات والمشروبات.

و”الإكرام” تقليد منتشر في تركيا، حيث يتم تقديم الطعام مجانًا في الشوارع والمساجد، سواء خلال رمضان أو في مناسبات دينية مختلفة.

“محيا” رمضان.. تقليد عثماني

ومن أهم المظاهر الرمضانية في تركيا، يبرز “المحيا”، وهو موروث عثماني عريق يتمثل في تعليق لافتات ضوئية بين مآذن المساجد.

وتحمل لافتات المحيا عبارات ترحيب بالشهر الكريم وأدعية، وتتزيّن المساجد بهذه اللافتات قبيل حلول الشهر المبارك الذي يسميه الأتراك “سلطان الشهور”.