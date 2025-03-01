شاهد: فلسطين بقلب “أكبر فانوس رمضاني في مصر” وسط أجواء كرنفالية حافلة

مع حلول شهر رمضان، تزينت شوارع منطقة “البراجيل” غربي القاهرة، حيث احتفل الأهالي بتعليق “أكبر فانوس رمضاني في مصر“، الذي يعد تقليدًا سنويًا استمر لأربعة عقود.

وقد صاحب تعليق الفانوس عروضًا استعراضية على مسرح خشبي كبير أعده الأهالي، في أجواء “كرنفالية” حافلة بمظاهر الابتهاج والفرح.

وصُمم الفانوس الضخم، الذي يبلغ ارتفاعه 6 أمتار وعرضه 5 أمتار، على شكل مسجد كبير وزُين أحد جوانبه بعبارتي “فلسطين في القلب” و”رمضان كريم”، في رسالة دعم للقضية الفلسطينية.

“أكبر فانوس” رمضاني في #مصر.. عادة تشع بهجة وتدعم #فلسطين 🎉 مع اقتراب #شهر_رمضان_المبارك، تحتفل منطقة البراجيل غربي القاهرة بتصميم أكبر فانوس رمضاني في مصر، الذي يتجاوز ارتفاعه 6 أمتار وعرضه 5 أمتار. 🌙 الفانوس هذا العام يُزين بعبارتي “فلسطين في القلب” و”رمضان كريم”، في دعم… pic.twitter.com/OmshM8scT4 — Anadolu العربية (@aa_arabic) February 28, 2025

جهود أهالي البراجيل

وشارك أهالي “البراجيل” في جمع التبرّعات لتصميم الفانوس الضخم بإسهام من مختلف الحرفيين المحليين، من نجارين وحدادين وكهربائيين ونقاشين وزجاجيين.

وتوارث الأهالي هذه العادة السنوية عن الأجداد منذ 40 عامًا، حيث كانت تُنظم عروض إنشاد ديني قبل تعليق الفانوس على عربة تجوب الشوارع.

ويؤكد أهالي البراجيل، بحسب وكالة الأناضول، في كل عام من خلال هذا التقليد الشعبي تأييدهم للفلسطينيين، وفي 2024، اختاروا كتابة شعار “فلسطين في القلب” على الفانوس الضخم، تأكيدًا لموقفهم الراسخ ضد الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.