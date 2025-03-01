عمدة لندن يضيء أنوار رمضان وسط العاصمة البريطانية (شاهد)

أضاء عمدن لندن صديق خان، مساء الأربعاء، أنوار احتفالية بشهر رمضان في ميداني ليستر وبيكاديلي سيركس، وسط العاصمة البريطانية في أجواء مبهجة.

وللعالم الثالث على التوالي، نصبت الأنوار الاحتفالية بشهر رمضان في وسط لندن بتنظيم من مؤسسة “عزيز”.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن ملك بريطانيا تشارلز الثالث، وزوجته الملكة كاميلا، شاركا في الاحتفاء بشهر رمضان من خلال المساهمة في إعداد صناديق تبرعات غذائية في مطعم بمنطقة سوهو في لندن.

وأضافت أن تشارلز وكاميلا شاركا في تعبئة التمور التي يتم تقديمها في مستشفيات محلية خلال شهر رمضان، وزارا مطعم “دارجيلينغ إكسبريس” الهندي في وسط العاصمة لندن للمشاركة في تحضيرات رمضان.