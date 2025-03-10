خيمة رمضانية متنقلة.. مبادرة شبابية في العراق لتشجيع الأطفال على ارتياد المساجد (فيديو)

الخيمة الرمضانية المتنقلة هي مبادرة أطلقها فريق حملة “بالقرآن” في العراق، وذلك بهدف تشجيع الأطفال على ارتياد المساجد وتعليمهم القيم الإسلامية والسيرة النبوية، ولا سيما في شهر رمضان.

وعن تفاصيل المبادرة، قال أنمار وليد، المدرب في حملة “بالقرآن”، إن الخيمة الرمضانية جزء من حملة “بالقرآن” الشبابية، التي تأسست قبل عامين، وتهتم بتنظيم الدورات الصيفية.

من صلاة العصر إلى التراويح

وأضاف للجزيرة مباشر “هذه السنة ابتكرنا فكرة الخيمة الرمضانية، وهي مخصصة لشهر رمضان فقط، حيث تتنقل كل يوم إلى مسجد مختلف، وتبدأ فعالياتها من صلاة العصر إلى صلاة التراويح”.

وتابع “تشمل الفعاليات سرد قصص عن الصحابة، ومسابقات، بهدف أن يتعلق الطفل بالمسجد، ويبتعد عن وسائل التواصل الاجتماعي، ويرتبط بالقرآن والصحبة الطيبة”.

ومن قلب مسجد “بر الوالدين” في العاصمة بغداد، تحدّث المدرب في حملة “بالقرآن” جعفر صادق عن مبادرة الخيمة الرمضانية، قائلًا “فعاليات اليوم تقام في مسجد بر الوالدين، وقد نظمنا محاضرة تربوية للأطفال وسردنا لهم قصة”.

وأردف “نظمنا أيضا نشاطًا كشفيًّا ليكون وسيلة تربوية تغرس القيم في الطفل، وتكسبه مهارات متعددة”.

“رحلة جميلة”

وعبّر الطفل العراقي مراد عمر عن سعادته بالمشاركة في فعاليات الخيمة الرمضانية، قائلًا “جئنا إلى المسجد واستمعنا إلى قصة عن الصحابة، وكانت رحلة جميلة مع أصدقائي”.

وشاركه الرأي الطفل حسان عدي الذي دعا أقرانه من الأطفال إلى القدوم إلى المسجد والمحافظة على قراءة القرآن.