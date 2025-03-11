أمَّ المصلين في الأزهر.. النابغة ذو البصيرة محمد أحمد حسن يروي للجزيرة مباشر قصته الملهمة (شاهد)

استضافت الجزيرة مباشر عبر برنامج (المسائية)، مساء الاثنين، الطالب الأزهري “النابغة ذا البصيرة” محمد أحمد حسن الذي كان أمّ المصلين بالجامع الأزهر الشريف في صلاة التراويح ليلة العاشر من رمضان بعد أن رشحته مشيخة الأزهر لذلك رغم صغر سنّه.

حفظ القرآن في الثامنة وأنهى القراءات العشر في الـ15

وخلال اللقاء، قال النابغة ذو البصيرة “أنا نشأت في ريف مصر ومن مواليد مركز طهطا بمحافظة سوهاج، وبدأت حفظ القرآن الكريم في سن الـ3 وأتممت حفظه وأنا في الـ8 بفضل تشجيع والدتي ووالدي وأنهيت القراءات العشر قبل ثلاث سنوات، والآن في الـ18 أنا طالب بمعهد ’أبو قير’ الأزهري بالإسكندرية”.

وأضاف الطالب “انتابتني رهبة شديدة وخوف من الوقوف في محراب الأزهر الشريف إمامًا بالمصلّين، حيث وقف في هذه القبلة فطاحل وكبار العلماء بالأزهر الشريف، ولكن بفضل تشجيع من رشّحوني استطعت التغلّب على هذه الرهبة، وأدّيت صلاة التراويح بقراءة قنبل عن ابن كثير، حيث إنني مجاز بالقراءات العشر جمعًا وإفرادًا بفضل الله”.

ووجه كلمة إلى الشباب في عالمنا العربي والإسلامي بأن يكونوا “نافعين لدينهم ووطنهم ومجتمعاتهم المصرية والعربية والإسلامية؛ لأن بلادنا تستحق أن ننهض بها وأن نكون نافعين لها”.

وقد احتفت مواقع التواصل الاجتماعي بالطالب الأزهري، وذلك بعد إمامته للمصلين بالجامع الأزهر الشريف، وقالت منطقة الإسكندرية الأزهرية إن القارئ نشأ في معاهد الأزهر الشريف، وتلقى تدريبه في إدارة شؤون القرآن بالأزهر حتى توجت جهوده بالفوز في مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم عام 2023.

وكان الشيخ محمد أحمد حسن يؤم المصلين بالجامع الأزهر في الليلة العاشرة وحظي بتفاعل وإعجاب الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل لافت.