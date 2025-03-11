لحظة وفاة شاب مصري أثناء صلاة التراويح بأحد مساجد المنيا (شاهد)

تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا يظهر وفاة شاب مصري في الركعة الأخيرة من صلاة التراويح في أحد مساجد محافظة المنيا جنوبي البلاد.

وكتب ابن عمه في منشور عبر فيسبوك “ابن عمي حسام كمال عبد الحافظ في ذمه الله، لقي ربه وهو في دعاء الوتر من صلاة التراويح يوم 8 رمضان، نسأل الله أن يتقبله من الصالحين ويحسن لنا وله الختام”.

ويظهر مقطع الفيديو الشاب رافعا يديه بالدعاء لينهار فجأة فيسقط على الأرض، وقد التف حوله بعض المصلّين في محاولة لإسعافه، إلا أنه كان قد فارق الحياة.

ونعى الأصدقاء والأقارب الشاب حسام كمال، وتداولوا عبر منصات التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع مصورة له.