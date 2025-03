الركاب فروا عبر الزلاجات.. اشتعال محرك طائرة أمريكية في مطار دنفر وإصابة 12 (فيديو)

أصيب 12 شخصًا بجروح، بعد أن اشتعلت النيران في طائرة تابعة للخطوط الجوية الأمريكية، عقب هبوطها في مطار دنفر الدولي، أمس الخميس.

وذكرت إدارة مطار دنفر الدولي عبر منصة “إكس”، أن الأشخاص جميعهم الذين تم نقلهم إلى المستشفيات تعرّضوا لإصابات طفيفة.

وكانت الطائرة في رحلة من مطار كولورادو سبرينغز إلى دالاس فورت وورث، ولكنها حوّلت مسارها إلى دنفر وهبطت بأمان حوالي الساعة 5:15 مساء بعد أن أبلغ الطاقم عن اهتزازات في المحرك، وفقًا لبيان إدارة الطيران الفدرالية، وعند وصولها إلى البوابة اشتعل محرك الطائرة.

وظهرت صور ومقاطع “فيديو” لركاب يقفون على جناح الطائرة بينما كان الدخان يحيط بها، حيث غادر الركاب الطائرة عبر الزلاجات، وأكدت إدارة الطيران الفدرالية أن الجميع غادروا بسلام.

وأوضحت شركة (أمريكان إيرلاينز) أن الرحلة واجهت مشكلة في المحرك أثناء الوصول إلى البوابة، دون توضيح دقيق عن توقيت نشوب الحريق، فيما تم نقل 172 راكبًا و6 أفراد من الطاقم إلى صالة المطار.

وقالت الشركة “نشكر أفراد طاقمنا وفريق مطار دنفر والاستجابة السريعة من فرق الإنقاذ على تصرفهم السريع والحاسم، مع إعطاء الأولوية لسلامة الجميع على متن الطائرة وعلى الأرض”.

وقالت إدارة الطيران الفدرالية إنها ستفتح تحقيقًا في الحادث.

Plane got diverted and caught fire

Video is from a plane in Denver but was coming from Colorado Springs. pic.twitter.com/3qjiS6dDCC

— UnifyAmerica99 (@UnifyAmerica9) March 14, 2025