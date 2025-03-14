الشك والتجسس.. نصيحة من ذهب للأزواج يوجهها الداعية حمود العنزي (شاهد)

أكد الداعية الإسلامي حمود العنزي، المستشار التربوي، أن تجسس الزوجة على زوجها أو تجسس الزوج على زوجته لا يجوز شرعًا، وهناك نهي عن ذلك حيث يقول الله تعالى: {ولا تجسسوا}.

وأضاف العنزي خلال لقاء مع برنامج (أيام الله) على الجزيرة مباشر “نصيحة لوجه الله من خلال خبرة ودراسات في هذا الميدان، ما تجسست امرأة على زوجها إلا وجدت ما يسوؤها، لذلك قال تعالى {اجتنبوا كثيراً من الظن}، ثم أعقبها بقوله تعالى {ولا تجسسوا}”.

وتساءل “ما هو السبب الذي يجعل الرجل أو المرأة يتجسس بعضهم على بعض؟!”، وأجاب “إنه سوء الظن، الذي حين يبدأ بينهما يتبعه الجنوح إلى التجسس المنهي عنه شرعًا، كما نهى الله سبحانه وتعالى عن سوء الظن، فقال تعالى {إن بعض الظن إثم}”.

الشك والتجسس.. نصيحة من ذهب للأزواج يوجهها الداعية الإسلامي حمود العنزي#أيام_الله pic.twitter.com/yXC8rt5sl1 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 14, 2025

وواصل جوابه بأن “الله أمرنا بالستر، فلما نتجسس يُكشف المستور، فنقول يا ليتنا ما اكتشفناه، يا ليتنا كنا غافلين ومو عارفين، فتبدأ المرأة في صراع لأنها اكتشفت شيء لا صبر لها عليه، فتعيش حياة مليئة بالضنك والكآبة”.

وتابع “عندما تتوجس المرأة من أن زوجها له علاقات أخرى ننظر كيف تعامل الهدي النبوي مع ذلك، فحينما ظهرت حادثة الإفك وتردد كلام على أمنا السيدة عائشة ماذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ جاءها وقال لها: يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فتوبي واستغفري، فإن المؤمن إذا تاب واستغفر غفر الله له، هكذا وانتهى الموضوع”.

وأضاف العنزي “أنت تخاطب الطرف الثاني، يا أخي الله يرضى عليك أنما أحس بداخلي إنك يعني يمين أو يسار كده كده.. إذا عندك هذا الشيء الله يرضى عليك ربنا غفور رحيم خلي ربنا يسترنا، وذكروا بعضكم البعض بالله وقووا الجانب الإيماني، وهذا الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت، وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فهو إنسان يحتاج إلى أن تذكرينه بالله، تخوفينه بالله، تقوين علاقتكم بالله تنتهي هذه المشكلة”.