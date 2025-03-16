داعية في طوكيو ينشد قصيدة “البردة” باللغتين العربية واليابانية (فيديو)

أدى داعية ياباني يدعى أحمد ماينو، قبل يومين، قصيدة “البردة” الشهيرة في مدح الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، باللغتين العربية واليابانية، في مسجد نوسنتاهارا في طوكيو.

وظهر الشيخ في بث مباشر على صفحة المسجد على فيسبوك وهو يجلس مع عدد من المشاركين في محاضرته الدينية عن السيرة النبوية، قبل أن ينشد على مسامعهم قصيدة البردة باللغتين العربية واليابانية.

قصيدة البُردة أو قصيدة البُرأة أو الكواكب الدريَّة في مدح خير البرية، إحدى أشهر القصائد في مدح النبي محمد ﷺ، كتبها محمد بن سعيد البوصيري في القرن السابع الهجري الموافق القرن الحادي عشر الميلادي، وهي من أكثر القصائد انتشارًا في العالم الإسلامي.