“الفقه الحي والفقه الميت”.. أستاذ في جامعة الأزهر يوضح الفرق بينهما (فيديو)

قال محمد عبد الفتاح الخطيب، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إن الفقه الإسلامي نوعان “فقه حي وفقه ميت”.

وأوضح الخطيب، خلال لقاء مع برنامج (أيام الله) على الجزيرة مباشر، أن “الفقه الميت هو الذي يعطي الحكم مجردًا، يقول لك هذا حرام وهذا حلال، ولك أن تفعل أو لا تفعل”.

أما “الفقه الحي”، وفقًا للخطيب، فهو الذي ينشغل فيه الفقيه بصفات الآمر قبل الأمر نفسه.

"الفقه نوعان فقه حي وفقه ميت".. الدكتور محمد عبد الفتاح الخطيب الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف يوضح الفرق بينهما#الجزيرة_مباشر #أيام_الله pic.twitter.com/Sk1C7LJsuV — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 15, 2025

وأشار الخطيب إلى أن تذييل آيات الأحكام، أي نهاياتها، “عجيب جدًّا”، موضحًا “الله وهو يحدّثنا عن الأحكام الفقهية، في كل أمر أو نهي، نجد غالبًا صفة من صفات الله عز وجل”.

وتابع “حينما يأتي إليَّ شاب يقول لي: لا أستطيع أن أغض بصري أو أن أفعل كذا، لو قلت له: حرام، هذا هو الفقه الميت، إنما أقول له: استمع لكلام ربك وهو يقول {قُل للمؤمنينَ يغضُّوا من أبصارِهِم ويحفظوا فروجَهُم، ذلكَ أزكى لهم إِنَّ اللهَ خبيرٌ بما يصنعون}”.

وقال الخطيب إنه بهذا الأسلوب يُعلّم هذا الشاب “بعيدًا عن قول: اترك الحلال والحرام الآن، لكن اعلم أن الذي نهاك عن هذا الأمر خبير بما تفعل”.