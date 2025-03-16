ما هو اسم الله الأعظم؟ أستاذ في جامعة الأزهر يجيب (فيديو)

قال محمد الخطيب، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إن جمهور العلماء اجتمعوا على أن الاسم الأعظم لله هو لفظ الجلالة “الله”.

وأوضح الخطيب، خلال لقاء مع برنامج (أيام الله) على الجزيرة مباشر، أن العلماء استدلوا على هذا القول بأمور كثيرة.

وقال الخطيب إن لفظ الله “هو لفظ غريب جدًّا، يتكون من ثلاثة حروف، اللام والهاء وحرف المد، وكلها حروف حلقية سهلة من الجوف، ينطقها الصغير والكبير، العربي وغير العربي”.

ما اسم الله الأعظم؟ ولماذا تُعد آية الكرسي أعظم آية؟ يجيب عن ذلك الدكتور محمد الخطيب الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف#الجزيرة_مباشر #أيام_الله pic.twitter.com/zOgghG3jv9 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 16, 2025

وأضاف “هذا اللفظ الذي لم يتسمَّ به أحد في الوجود كله، تحدى الله الوجود كله بأن يسمّي أحد اسمه الله ولم يفعل ذلك أحد، أعتى العتاة لم يسمّ نفسه الله، لأن الله حجم الكون الله كله عن هذا الاسم”.

ولله العديد من الأسماء الحسنى التي وصف بها نفسه في القرآن الكريم أو جاءت في السنة النبوية، وهي تدل على صفاته العليا وكماله المطلق.

وأشار الخطيب إلى أنه حينما يتحدث الآباء مع أطفالهم عن الله، فيجب على الآباء أن يتحدثوا معهم بآيات الله عز وجل، وبأنه ليس كمثله شيء، وتابع “القرآن لم يحدثنا عن ذات الله، بل حدثنا عن صفاته وأفعاله وأسمائه، لا بد من تربية الأطفال بحقيقة الله بأنه في سمائه”.