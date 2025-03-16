“مثل بنتي ولا أجعلها تنام بالسجن”.. أردني يعفو عن فتاة تسببت في وفاة ابنه (فيديو)

ضرب مواطن أردني مثالاً في التسامح، بعد أن أعلن عفوه عن فتاة تسببت عن طريق الخطأ في وفاة ابنه البالغ من العمر 21 عامًا، إثر حادث سير بمحافظة الكرك جنوبي الأردن.

وقال والد الشاب المتوفى، عودة الله غازي العساسفة، خلال مراسم صلح عشائري جمعت عشيرتي المعايطة والحباشنة، يوم الخميس “أجري على الله وأنتظر العوض منه، لم أحسب الفتاة إلا كواحدة من بناتي، الله أخذ ابني وأعطاني بنتًا. الفقد مؤلم، لكن العفو والسماح يشفيه”.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً واسعًا مع هذا الموقف، إذ جرت مراسم الصلح بحضور وجهاء وشيوخ عشائر، أشادوا بسمو أخلاق العساسفة وقراره الذي يعكس قيم التسامح الراسخة في المجتمع الأردني.

وفي كلمة خلال الصلح، رأى أحد شيوخ العشائر أن هذا الموقف يعكس الشهامة والنبل، ويجسد القيم التي يتم الاعتزاز بها.

ومع بداية رمضان، شهدت محافظة الطائف غربي السعودية إحدى أسرع مبادرات العفو في قضايا القتل، إذ عفا أب عن قاتل ابنه بعد يومين فقط من مقتله.

وحسب وسائل إعلام سعودية، جاءت المبادرة من الشيخ عيضة بن جابر السويعدي السفياني، الذي عفا عن قاتل ابنه، لوجه الله تعالى، ودون مقابل، خلال ثاني أيام العزاء.