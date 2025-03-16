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مشاهد صادمة لمعلم يعتدي بالضرب على طالبتين في مصر.. والسلطات تتحرك (فيديو)

مدرسة كفر مستناد الثانوية الفنية في مصر
مدرسة كفر مستناد الثانوية الفنية في مصر (منصات التواصل)
16/3/2025-|آخر تحديث: 16/3/202502:29 PM (توقيت مكة)

أظهرت مشاهد صادمة قيام مدير مدرسة مصرية بالاعتداء بالضرب المبرح على طالبتين في فناء المدرسة.

وكشفت المشاهد قيام المدير بضرب الطالبتين على وجهيهما وجسديهما أمام زميلاتهن.

وكشفت وسائل إعلام محلية تفاصيل الواقعة، وأوضحت أنها حدثت في مدرسة كفر مستناد الثانوية الفنية بنات بمحافظة البحيرة شمالي مصر.

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وحسب صحيفة “الأهرام” المحلية، قررت النيابة، اليوم الأحد، حجز مدير المدرسة المتهم بضرب الطالبتين حتى ورود تحريات البحث الجنائي.

وفتحت محافظة البحيرة تحقيقًا عاجلًا في الواقعة، مع استبعاد المدير من منصبه لحين انتهاء التحقيقات.

المصدر : الجزيرة مباشر

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