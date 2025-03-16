مشاهد صادمة لمعلم يعتدي بالضرب على طالبتين في مصر.. والسلطات تتحرك (فيديو)

أظهرت مشاهد صادمة قيام مدير مدرسة مصرية بالاعتداء بالضرب المبرح على طالبتين في فناء المدرسة.

وكشفت المشاهد قيام المدير بضرب الطالبتين على وجهيهما وجسديهما أمام زميلاتهن.

بالشلوت والاقلام مدير يعتدي بهمجية على طالبة أمام الجميع في فناء المدرسه

في مشهد صادم ومؤلم، أقدم مدير مدرسة الثانوية الفنية بكفر مستناد، مركز شبراخيت، محافظة البحيرة، على الاعتداء بالضرب المبرح على طالبة، مستخدمًا “الشلوت” والأقلام، وذلك في وسط فناء المدرسة امام جميع الطالبات pic.twitter.com/4eOIwANdlC — شاهيناز طاهر (@ChahinazTaher) March 14, 2025

وكشفت وسائل إعلام محلية تفاصيل الواقعة، وأوضحت أنها حدثت في مدرسة كفر مستناد الثانوية الفنية بنات بمحافظة البحيرة شمالي مصر.

وحسب صحيفة “الأهرام” المحلية، قررت النيابة، اليوم الأحد، حجز مدير المدرسة المتهم بضرب الطالبتين حتى ورود تحريات البحث الجنائي.

وفتحت محافظة البحيرة تحقيقًا عاجلًا في الواقعة، مع استبعاد المدير من منصبه لحين انتهاء التحقيقات.