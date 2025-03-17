سباق رمضاني في قطر يمنح ذوي الاحتياجات الخاصة فرصة للتنافس والمتعة (فيديو)

نظَّم الفريق القطري للترايثلون سباق “دواثلون الرمضاني” في حلبة لوسيل الدولية بالعاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة واسعة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وشهدت الحلبة الدولية أجواءً من الحماس والمتعة بين المشاركين في السباق، الذي انطلق في 14 من مارس/آذار الجاري.

وحرص المنظمون على إشراك ذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف توفير بيئة اجتماعية مواتية لدعمهم ومنحهم فرصة للتنافس والاستمتاع بالتجربة الرياضية بما يناسب احتياجاتهم.

وقال الدكتور ناصر صقر المهندي، رئيس ومؤسس كيوتراي للترايثلون، للجزيرة مباشر “ذوو الهمم فئة مهمة للغاية في المجتمع، وإشراكهم في الفعاليات مسؤولية كبيرة على عاتق الجميع”.

وأضاف “إدخالهم في الفعاليات يتطلب جهودًا مضاعفة من ناحية التنسيق لضمان مبدأ السلامة أولًا، كي تكون المشاركة آمنة وبها متعة وتنافس، وعند الوصول إلى خط النهاية يكون هناك شعور بالانتصار، وهو ما يكسبهم الثقة”.

وقال اختصاصي البرامج والأنشطة في منظمة بيست باديز لذوي الاحتياجات الخاصة خالد أبو رمان “إضافة ذوي الاحتياجات الخاصة للسباق كان تحديًا كبيرًا، من حيث التنظيم وموافقة الأهالي والمدارس”.

وأضاف “مثّل ذلك تحديًا في تجهيز السباق من حيث تأمين دراجات ثلاثية العجلات لهم ليكونوا في أمان أكثر”.

وتابع “عندما أضيفت هذه الفعالية إلى نظام النادي تم تأخيرها للنهاية، ولكن رغم التعب فإن التحدي والرغبة عند المنتسبين جعلتنا نستمر، هذا يوم جميل لهم ويوم إدماج حقيقي لهم”.