وفاة الداعية المصري الشيخ أبو إسحاق الحويني بعد معاناة مع المرض

توفي الداعية المصري الشيخ أبو إسحاق الحويني بعد معاناة طويلة مع المرض، حسب ما نشر ابنه حاتم.

وعبر حسابه على فيسبوك، اليوم الاثنين، كتب حاتم الحويني “إنا لله وإنا إليه راجعون.. مات أبي”.

وكتبت صفحة الشيخ أبو إسحاق الرسمية الموثقة على فيسبوك “إن العين تدمع وإن القلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراقك يا شيخنا لمحزنون.. إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجر الأمة في مصيبتها واخلف لها خيرا”.

وتابعت “اللهم ارحم عبدك الحويني واغفر له وارفع درجته وثبته عند السؤال، اللهم نقه من خطاياه كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أسكنه الفردوس الأعلى مع من أحب من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا”.

وفي منشور آخر، أوضحت صفحة أبو إسحاق الحويني على فيسبوك “كان من وصية الشيخ أبو إسحاق رحمه الله أن يُدفن بجوار رفيق دربه الشيخ شكري عبد الله رحمه الله”.

والشيخ الحويني (69 عامًا)، اسمه الحقيقي حجازي محمد يوسف شريف، ويُعَد من أبرز شيوخ السلفية في مصر.

والسبت الماضي، كتب المحامي خالد المصري (مقرَّب من عائلة الحويني) أنه تواصل مع الشيخ حاتم الحويني (ابن أبي إسحاق) الذي أخبره بأن “الشيخ في المستشفى، وفي حالة مَرَضية حرجة جدًّا”.

وقال المصري في منشور على فيسبوك “تعمدت كتابة هذا المنشور قبل الإفطار بدقائق حتى لا تحرموه من صالح دعائكم في هذا التوقيت المبارك”.