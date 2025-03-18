فوائد الصيام.. كيف يعزز صحتك الجسدية والنفسية؟

يُعدّ الصيام فرصة مهمة لإعادة النظر في العادات الغذائية وتعزيز الصحة العامة من جوانب متعددة، سواء كانت جسدية أو عقلية أو نفسية. وقد نشرت مؤسّسات طبية أبحاثًا مكثفة حول الآثار الإيجابية للصيام على الإنسان.

فيما يلي نظرة شاملة على أبرز فوائد الصيام، إلى جانب بعض الإرشادات العملية لضمان صيام آمن وصحي.

أثر الصيام على صحة الجسم

تنظيم الكوليسترول ودهون الدم:

تشير دراسات حديثة إلى أن الامتناع عن الطعام ساعات محددة خلال اليوم يُسهم في خفض معدّل الكوليسترول الضار (LDL) وتنظيم مستويات الدهون الثلاثية، ممّا يقلّل من احتمال الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

ضبط الشهية وإنقاص الوزن:

وقالت كليفلاند كلينك إن الجسم، عند الصوم، يعتاد على تناول كميات أقل من الطعام، فيمنح الجهاز الهضمي فرصة للراحة ويُسهم في تقليص حجم المعدة تدريجيًّا.

كما يؤدي تراجع السعرات الحرارية إلى توجّه الجسم نحو استخدام الدهون المخزّنة كمصدر للطاقة يؤدي إلى فقدانٍ معتدلٍ للوزن خلال فترة الصيام، وهذا الفقدان يمكن الحفاظ عليه عبر اتباع أسلوب حياة صحي بعد انتهاء شهر رمضان.

التخلص من السموم:

خلال فترة الصيام، يعتمد الجسم على مخزون الدهون لإنتاج الطاقة، وتحدث عملية تُعرف بتكوين الأجسام الكيتونية (Ketones).

هذه العملية تتيح فرصة طبيعية للتخلص من السموم المختزنة في الخلايا الدهنية وتنشيط عمليات الإصلاح الذاتي، لذلك يُعَدّ الصيام بمثابة إعادة ضبط للجسم، تشبه آلية “الديتوكس” وتساعد في تعزيز أداء الأعضاء الداخلية.

التأثيرات النفسية والعقلية للصيام

تحسين التركيز وتعزيز وظائف الدماغ:

تذكر إحدى الدراسات المنشورة في مجلة علم الأعصاب وعلم النفس بجامعة كينغز كوليج لندن، أن الصيام يحفّز إنتاج بروتينات مسؤولة عن نمو الخلايا العصبية الجديدة، وهو ما يدعم وظائف الذاكرة والتركيز.

كما لفت جراح الأعصاب الدكتور راهول جنديال -بحسب موقع (Health)- إلى أن الامتناع المؤقت عن الطعام قد يساعد في تصفية الذهن وتعزيز الانتباه.

تقليل مستويات التوتر والقلق:

تُشير مؤسسة حمد الطبية في قطر، إلى أن الصيام من أبرز العوامل التي تخفف من بعض الأعراض النفسية، مثل الاكتئاب والقلق. حيث يشجّع الصوم على التحلي بالصبر والتحكم في الرغبات؛ مما يُكسب المرء قدرة أكبر على تحمّل ضغوط الحياة اليومية.

تعزيز الوعي الذاتي والتوازن النفسي:

يأتي الصيام عادةً مصحوبًا بالجوانب الروحية، كالصلوات والتأمّل والامتناع عن السلوكيات السلبية، وهو ما يساعد في بناء السلام النفسي وزيادة صفاء الذهن. وتؤكد نتائج أبحاث منشورة في “NCBI” وجود ارتباط وثيق بين اتباع نظام الصيام الروحي وتحسّن الحالة النفسية واليقظة الذهنية لدى الصائمين.

الصيام والوقاية من الأمراض

دور الصيام في تنظيم سكر الدم:

بحسب ما ورد عن جمعية القلب الأمريكية، فإن الصيام يُسهم في زيادة حساسية الخلايا للإنسولين، الأمر الذي يؤدي إلى تحسين التحكم في مستويات الغلوكوز بالدم. ومع ذلك، يُنصَح مرضى السكري -لا سيما من النوع الأول أو من يعانون من حالات صحية معقّدة- باستشارة الطبيب قبل البدء بالصيام تفاديًا لأي مضاعفات.

الحفاظ على صحة الكُلى والقلب:

أوضحت بعض الأبحاث المنشورة في موقع “NCBI” أن الأفراد الأصحاء لا يتأثرون سلبيًّا بقلة السوائل مؤقتًا خلال ساعات الصيام، ما داموا يعوّضون ذلك في فترات الإفطار.

ويشير باحثون في مؤسسة حمد الطبية إلى أن الصيام قد يساهم في ضبط ضغط الدم، ومن ثم وقاية القلب من الإجهاد، خاصة لدى المرضى الذين يلتزمون بأنظمة علاجية محددة تحت إشراف طبي.

نصائح وإرشادات لضمان صيام صحي

اختيار وجبة إفطار متوازنة:

يُفضّل البدء بثلاث تمرات وكوب ماء لتوفير دفعة فورية من الطاقة، ثم تناول حساء خفيف، مع الحرص على أن تحتوي الوجبة الرئيسية على مزيج من البروتين والخضراوات والكربوهيدرات المعقّدة، وتجنب الأطعمة المقلية أو الغنية بالأملاح والسكريات.

وجبة سحور غنية بالعناصر الغذائية:

يشير الأطباء في كليفلاند كلينك إلى أهمية السحور في الحفاظ على مستويات طاقة معتدلة طوال اليوم. يمكن التركيز على الأطعمة ذات مؤشر السكر المنخفض مثل الشوفان وخبز الحبوب الكاملة مع الفواكه والخضراوات، وتقليل استهلاك الكافيين لأنه يدرّ البول وقد يسبب الجفاف.

شرب كميات كافية من الماء:

يعاني بعض الصائمين من الجفاف والصداع نتيجة لقلة شرب السوائل خلال فترة الإفطار. ولتجنّب ذلك، ينبغي توزيع ما لا يقل عن 8-10 أكواب من الماء بين فترة الإفطار والسحور، والابتعاد عن المشروبات الغازية والقهوة المحتوية على كميات كبيرة من الكافيين.

ممارسة الرياضة باعتدال:

ينصح الاختصاصيون بممارسة نشاط بدني خفيف إلى متوسط قُبيل السحور أو بعد الإفطار بساعتين على الأقل، لضمان تجنّب أخطار الجفاف خلال ساعات النهار. ويمكن أن يُسهم المشي السريع أو بعض التمارين المنزلية البسيطة في الحفاظ على اللياقة البدنية وتخفيف الوزن.

تجنّب العادات الضارة واستثمار رمضان للتغيير:

يعد الشهر الكريم فرصة سانحة للتخلص من الإدمان على السكريات والتدخين، حيث يمكن استغلال فترة الصيام في إعادة تنظيم العادات الغذائية وتبنّي سلوكيات أكثر صحة، كالحرص على تناول الخضراوات والفواكه الطازجة يوميًّا.