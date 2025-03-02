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شاهد: ترميم الجامع الأموي في حلب بعدما دمره نظام المخلوع بشار الأسد

ترميم الجامع الأموي في حلب
ترميم الجامع الأموي في حلب (سانا)
2/3/2025

نشرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أمس السبت، أول أيام شهر رمضان الكريم، مشاهد من ترميم الجامع الأموي في مدينة حلب شمالي سوريا.

وقالت الوكالة إن المشاهد لوضع اللمسات الأخيرة في أعمال ترميم المسجد الأموي في حلب استعدادًا لافتتاحه أمام المصلين، وذلك بعد تدميره من قِبل نظام المخلوع بشار الأسد.

وقال إمام من المسجد “هذا المسجد له رمزيته واعتباره ومحبوه، سيعود المسجد الأموي الكبير في حلب كما كان موضعًا للعلم والأدباء”، مؤكدًا أن أعمال الترميم شارفت على النهاية.

وبُني الجامع الأموي في حلب نحو 716 للميلاد على مساحة أرض طولها 105 أمتار من الشرق إلى الغرب، وعرضها نحو 78 مترًا من الجنوب إلى الشمال.

ومع اندلاع الثورة السورية في مارس/آذار 2011، دُمرت الأسواق المغطاة المحيطة بالمسجد في المعارك بين قوات النظام المخلوع ومقاتلي المعارضة. وفي إبريل/نيسان 2013، تعرَّض الجامع الأموي لقصف من قِبل قوات النظام ما أدى إلى سقوط مئذنته.

المصدر : الجزيرة مباشر

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