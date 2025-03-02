شاهد: ترميم الجامع الأموي في حلب بعدما دمره نظام المخلوع بشار الأسد

نشرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أمس السبت، أول أيام شهر رمضان الكريم، مشاهد من ترميم الجامع الأموي في مدينة حلب شمالي سوريا.

وقالت الوكالة إن المشاهد لوضع اللمسات الأخيرة في أعمال ترميم المسجد الأموي في حلب استعدادًا لافتتاحه أمام المصلين، وذلك بعد تدميره من قِبل نظام المخلوع بشار الأسد.

وقال إمام من المسجد “هذا المسجد له رمزيته واعتباره ومحبوه، سيعود المسجد الأموي الكبير في حلب كما كان موضعًا للعلم والأدباء”، مؤكدًا أن أعمال الترميم شارفت على النهاية.

بعدما دمره نظام الأسد الساقط.. وضع اللمسات الأخيرة في أعمال ترميم #المسجد_الأموي بـ #حلب استعدادا لافتتاحه أمام المصلين#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/prBF6fQ3jX — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 2, 2025

وبُني الجامع الأموي في حلب نحو 716 للميلاد على مساحة أرض طولها 105 أمتار من الشرق إلى الغرب، وعرضها نحو 78 مترًا من الجنوب إلى الشمال.

ومع اندلاع الثورة السورية في مارس/آذار 2011، دُمرت الأسواق المغطاة المحيطة بالمسجد في المعارك بين قوات النظام المخلوع ومقاتلي المعارضة. وفي إبريل/نيسان 2013، تعرَّض الجامع الأموي لقصف من قِبل قوات النظام ما أدى إلى سقوط مئذنته.