هل مشاهدة المقاطع غير اللائقة تفسد الصيام؟ أستاذ فقه يوضح (فيديو)

قال الدكتور فضل مراد، أستاذ الفقه والقضايا المعاصرة بكلية الشريعة بجامعة قطر، إن الصيام عبادة تهدف إلى تزكية النفس والتقرب إلى الله، مؤكدًا ضرورة اجتناب المعاصي التي تُضعف أجر الصائم.

جاء ذلك خلال حديثه في برنامج “أيام الله” على قناة الجزيرة مباشر، إذ ناقش تأثير مشاهدة المقاطع العارية وغير اللائقة على صحة الصيام.

وأوضح الدكتور مراد أن الصيام بمنزلة “جُنّة”، أي وقاية من النار، مستشهدًا بحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم “الصيام جُنّة من النار”. وأشار إلى أن المعاصي -بما في ذلك مشاهدة المحتويات غير اللائقة على مواقع التواصل الاجتماعي- تنقص من أجر الصائم، وتخل بمقاصد الصيام الكبرى، مثل التزكية والتقرب إلى الله.

#أيام_الله – هل تؤثر مشاهدة المقاطع العارية وغير اللائقة أثناء تصفح الريلز في تطبيقات التواصل الاجتماعي على صحة الصيام؟#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/MdZPnGcl7a — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 2, 2025

وأضاف أن الشهر الفضيل الذي وصفه الله بأنه “أيام معدودات” هو فرصة عظيمة للعبادة وقراءة القرآن والقيام والدعاء. وأشار إلى أن الانشغال بمشاهدة محتويات غير لائقة أو متابعة المسلسلات التي وصفها بـ”المخالفة لمقاصد الصوم” يعطل المرء عن تحقيق هذه الأهداف.

وعن بطلان الصيام بسبب المعصية، أوضح مراد أن بعض العلماء -مثل ابن حزم وجماعة من السلف- ذهبوا إلى أن الصيام يبطل بالمعصية، مستدلين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم “من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه”. لكن الدكتور مراد بيَّن أن القول الراجح هو أن المعصية لا تبطل الصيام كعبادة، لكنها تنقص أجره وتضعف أثره على النفس.

وختم الدكتور مراد حديثه بدعوة المسلمين إلى استثمار شهر رمضان في العبادة والتقوى، والابتعاد عن كل معاصٍ وأعمال تنافي روح الشهر الفضيل، وقال إن ذلك هو السبيل لتحقيق مقاصد الصيام التي أرادها الله سبحانه وتعالى.