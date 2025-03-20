القبة الذهبية أم الرصاصية أم الخضراء.. ما هو تحديدا المسجد الأقصى؟ (فيديو)

كثيرًا ما يلتبس على الناس المسجد الأقصى المبارك فلا يدرون أهو صاحب القبة الخضراء أم القبة الرصاصية أم القبة الذهبية؟

الدكتور عبد الله معروف أستاذ دراسات بيت المقدس أشار عبر برنامج (أيام الله) على الجزيرة مباشر، إلى أن ظهور قبة خضراء في المسجد الأقصى هو من عمل “فوتوشوب”.

وأضاف “هي قبة رصاصية سوداء، وليست خضراء ويقصدون بها الجامع القبلي من المسجد الأقصى”.

القبة الرصاصية أم الذهبية أم الخضراء.. ما هو تحديدا المسجد الأقصى؟ pic.twitter.com/158BjO4TtG — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 20, 2025

أكبر مسجد على وجه الأرض

وقال معروف “المسجد الأقصى المبارك عبارة عن قطعة من الأرض مساحتها 144 ألف متر مربع، وبهذه المساحة كان المسجد الأقصى المبارك على مدار التاريخ أكبر مسجد على وجه الأرض”.

واستطرد قائلًا “هذه الحدود حدّدت على الأرجح ووضعت على يد آدم عليه الصلاة والسلام بأمر من الله سبحانه وتعالى”.

وأضاف “نحن نتحدث عن مساحة كبيرة جدًّا فيها أشجار فيها مصليات فيها مساحات فيها مبانٍ على رأسها طبعًا وأهم المعالم الأساسية على الإطلاق قلب المسجد الأقصى المبارك وهي قبة الصخرة المشرفة، وهي للعلم رمز للمسجد فإذا وجدت صورة القبة الذهبية فهي رمز للمسجد الأقصى”.

وبحسب إدارة أوقاف القدس فإن المسجد الأقصى المبارك اسم لكل ما شمله سور المسجد من مبانٍ مسقوفة من مُصلَّيات وقباب وأروقة، أو ساحات مكشوفة، مبلّطة وترابيّة، وأسبلة وآبار حيث تبلغ مساحته 144 دونما و100 متر مربع (الدونم 1000 متر مربع).

ونشرت إدارة أوقاف القدس خريطة تفاعلية لمعالم المسجد الأقصى عبر موقعها الإلكتروني تبين ما يحويه من مصليات وقباب وأبواب ومدارس وأسبلة وغيرها من المعالم.

فضل المسجد الأقصى

تتمتع 3 مساجد في الإسلام بقدسية ومكانة خاصة كما ورد في الحديث الشريف، فعن النبي صلى الله عليه وسلم “لا تُشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا (صحيح مسلم).

والمسجد الأقصى هو أولى القبلتين وثاني المسجدين، فقد كان ثاني مسجد بُني في الأرض بعد الكعبة المشرفة في مكة المكرمة، فعن أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ: أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الْأَرْضِ أَوَّلُ؟ قَالَ: “الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ” قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: “الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى” قُلْتُ: كَمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: “أَرْبَعُونَ سَنَةً، وَأَيْنَمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّ فَهُوَ مَسْجِدٌ”، وَفِي حَدِيثِ أَبِي كَامِلٍ “ثُمَّ حَيْثُمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّه فإنَّ الفَضلَ فِيهِ”، (متفق عليه).

ويضم المسجد الأقصى مستويات البناء الآتية: