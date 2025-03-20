عيد الفطر.. الأحد أم الاثنين؟ مركز الفلك الدولي يكشف مفاجأة بشأن رؤية هلال شوال

أوضح مركز الفلك الدولي أن تحري هلال شهر شوال لعام 1446، سيتم يوم السبت 29 مارس/آذار 2025 في معظم الدول الإسلامية، إلا أن رؤية الهلال ستكون مستحيلة من شرق العالم، وغير ممكنة في باقي الدول الإسلامية باستخدام جميع وسائل الرصد، بما في ذلك التلسكوب وتقنيات التصوير الفلكي.

وأشار مدير المركز محمد شوكت عودة، إلى أن الرؤية ممكنة فقط باستخدام التلسكوب من وسط وشمال القارة الأمريكية، مع صعوبة شديدة في شرقها، ولا يمكن رؤية الهلال بالعين المجردة إلا في المحيط الهادئ غرب الولايات المتحدة.

وضع الهلال في بعض المدن العربية والإسلامية

وبحسب الحسابات الفلكية، فإن القمر سيغيب قبل أو بعد الشمس بدقائق قليلة في معظم الدول العربية؛ مما يجعل رؤيته مستحيلة. فعلى سبيل المثال، سيغيب القمر قبل الشمس بـ6 دقائق في جاكرتا، وبعد 5 دقائق في مسقط، وبعد 8 دقائق في مكة المكرمة، وبعد 11 دقيقة في كل من عمّان والقدس والقاهرة، وبعد 19 دقيقة في الرباط.

ورغم أن مكث الهلال يزداد في بعض الدول الغربية، فإنه يبقى غير كافٍ للرؤية، حيث تشير الدراسات الفلكية إلى أن القمر يجب أن يكون على بُعد لا يقل عن 7 درجات من الشمس لكي يكون مرئيًّا.

استحالة الرؤية وفقًا للمعايير الفلكية العالمية

وأكد عودة أن جميع المعايير الفلكية المتبعة، مثل معايير “دانجون”، و”إلياس”، و”يالوب”، و”مرصد جنوب إفريقيا”، تشير إلى استحالة رؤية الهلال يوم السبت.

وأضاف “حتى باستخدام أحدث تقنيات التصوير الفلكي مثل (CCD Camera)، لا يمكن رصد الهلال بسبب قربه الزاوي من الشمس، مما يعني أن أي ادعاءات برؤيته ستكون غير صحيحة”.

موعد عيد الفطر وفقًا لمعايير الرؤية الشرعية

وبالنسبة للدول التي تعتمد الرؤية الشرعية، فمن المتوقع أن يكمل شهر رمضان 30 يومًا، ليكون عيد الفطر يوم الاثنين 31 مارس. ومع ذلك، قد تعلن بعض الدول عيد الفطر يوم الأحد 30 مارس نظرًا لحدوث الاقتران قبل غروب الشمس يوم السبت؛ مما قد يدفع بعض الجهات لاعتماد بداية الشهر رغم استحالة رؤية الهلال.

وأشار عودة إلى أن الأرض ستشهد كسوفًا جزئيًّا للشمس يوم السبت، يمكن رؤيته من دول المغرب العربي، مما يؤكد أن القمر سيكون أمام الشمس وقت الغروب، وبالتالي يستحيل رؤيته. وأضاف أن هذه الظاهرة تمثل دليلًا عمليًّا وحسيًّا على عدم إمكانية رؤية الهلال يوم السبت.

وحذر مركز الفلك الدولي من الشهادات الوهمية التي قد ترد بشأن رؤية الهلال، مؤكدًا أن أي شهادة برؤية الهلال يوم السبت ستكون خاطئة عمليًّا وحسيًّا. كما دعا المهتمين إلى متابعة نتائج رصد الهلال عبر موقع المشروع الإسلامي لرصد الأهلّة التابع للمركز، الذي يتيح إرسال وتوثيق تقارير رصد الهلال من مختلف دول العالم.

خريطة توضح إمكانية رؤية الهلال

ونشر مركز الفلك الدولي خريطة توضح مدى إمكانية رؤية هلال شوال يوم السبت 29 مارس، حيث تشير إلى أن الرؤية ستكون مستحيلة في المناطق المظللة باللون الأحمر، وذلك بسبب غروب القمر قبل الشمس أو حدوث الاقتران بعد الغروب.

أما المناطق غير الملونة، فلا يمكن رؤية الهلال فيها سواء بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب. وفي المقابل، تتيح المناطق المظللة باللون الأزرق إمكانية رصد الهلال باستخدام التلسكوب فقط، في حين يمكن في المناطق المظللة باللون الزهري رصده بالتلسكوب، مع احتمال رؤيته بالعين المجردة في حال صفاء الغلاف الجوي التام ووجود راصد متمرس.

وبالنسبة للمناطق المظللة باللون الأخضر، فهي الوحيدة التي يمكن فيها رؤية الهلال بالعين المجردة دون الحاجة إلى أدوات بصرية مساعدة.

وختم عودة بالتأكيد على أهمية الالتزام بالمعايير العلمية والفلكية في تحديد بداية الأشهر الهجرية، تفاديًا لأي لغط أو تضارب في إعلان عيد الفطر.

وأُنشئ المشروع الإسلامي لرصد الأهلة التابع لمركز الفلك الدولي -ومقره أبو ظبي- على شبكة الإنترنت عام 1998، ويضم حاليًّا أكثر من 1500 عضو من العلماء والمهتمين برصد الأهلّة وحساب التقاويم.