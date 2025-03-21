“صيام القارب”.. عادة عثمانية تربط الأطفال بالصوم والمساجد في تركيا (فيديو)

تنظم بلديات في تركيا بالتعاون مع مؤسسة الإفتاء إفطارًا جماعيًّا للأطفال في المساجد وقت الظهر، في إطار ما يُعرف بـ”صيام القارب”، وهي العادة التي تتضمن أنشطة متنوعة مثل الحكواتي وتوزيع الهدايا على الأطفال.

وهذا النوع من الصيام “تقليد عثماني” يهدف إلى غرس أجواء رمضان لدى الصغار وربطهم بالمسجد عبر تجربة صيام جزئية من السحور حتى الظهر.

بلدية بندك بإسطنبول تقيم هذه الفعالية يومَي السبت والأحد من كل أسبوع خلال شهر رمضان في عدد من المساجد.

وغطت الجزيرة مباشر الفعالية هذا الأسبوع من مسجد “يني شهير أرسلان” في منطقة بلدية بندك.

وعبَّر الأطفال المشاركون عن امتنانهم وسعادتهم بالمشاركة في الإفطار الجماعي، وقال ألطف عبد الحميد إنه يشارك لأول مرة وهو سعيد جدًّا بصيام القارب، أما عائشة فقالت “بفضل مجموعة ألعاب بندك، دعونا لهذا الإفطار، أنا لبيت الدعوة وقدمت إليه”.

وتوجهت الطفلة شيمال بالشكر للبلدية على هذه المبادرة، بينما عبَّرت الصغيرة دورو عن سعادتها بالأجواء في المسجد.

غرس أجواء رمضان

وأوضح يافوز كول، مدير النشاط الثقافي في بلدية بندك، أن الهدف من هذه الفعاليات هو تعزيز الأجواء الروحانية لرمضان بين الأطفال.

وقال في حديثه للجزيرة مباشر “هدفنا هو أن نلتقي بأطفالنا في المساجد، ونسمح لهم بأن يشعروا بجوها الروحي، وأيضًا أن نعرض لهم تقاليد رمضان”.

وأضاف “البلدية تقدّم هدايا للأطفال مع الإفطار، والفعالية تستمر أسبوعيًّا في عدد من المساجد بالبلدية”.

أجيال أفضل

بدورها، وجهت مشرفة الفعالية، صايمة جونايدن، الشكر للإفتاء وبلدية بندك على جهودهما، وقالت إن هذه الأنشطة تسهم في تعريف الأطفال على الصيام وربطهم بالمساجد وجعلها مصدر سعادة لهم.

وأعربت عن أملها في أن تسهم هذه الفعاليات في تربية أجيال أفضل، قائلة “إن شاء الله، نتمكن من تربية أجيال تتحلى بالإيمان والأخلاق الجميلة”.

من جانبه، أكد تونجاي أكشاي “أهمية غرس القيم الروحية في الأطفال لكي يكونوا قادرين على مواجهة التحديات الكبرى” حتى لا يبتعدوا عن المسجد.

أما يلدريم شاهين، وهو والد أحد الأطفال، فقد أوضح أن مثل هذه الفعاليات تسهم في ربط الأطفال بالمساجد، وقال “مبادرة رائعة، وإن شاء الله تستمر، لأننا بحاجة ماسّة إليها. للأسف، الشباب في الوقت الحالي بعيدون عن المساجد”.