هل خذلت الأمة غزة؟ داعية فلسطيني يجيب (فيديو)

أكد الداعية الإسلامي الفلسطيني الدكتور بلال الغلبان، أن “القضية الفلسطينية لها عمق عربي وإسلامي عند الأمة، ونحن في غزة لنا أرضية خصبة عند الأمم والشعوب، وأنا الآن أحدثكم من مستشفى ناصر التي تبعد 10 أمتار عن مقابر جنود مصريين أهرقت دمائهم دفاعًا عن غزة وأرض غزة“.

ومن داخل غزة، أضاف الغلبان لبرنامج (أيام الله) على شاشة الجزيرة مباشر “أن المساعدات أمام معبر رفح، جاءتنا من الأمة الحية والمؤمنة والصادقة وقد جادت شعوب الأمة بأموالهم وبأوقاتهم وتحشيداتهم في التظاهرات هنا وهناك”.

واستدرك “أما إذا أردنا أن نتحدث عن الأمة كحكام فيطلب منهم أكثر مما يطلب من الشعوب بالطبع من قطع للاتصالات مع الكيان الصهيوني، ومن إغلاق للسفارات، وتهديد لمصالح اليهود في بلادهم، وإذا أردنا أن نتحدث عن الأنظمة والحكام فهم بوسعهم أن يحركوا الماء الراكد، وأن ينتصروا لغزة ولأهلها ولشعبها”.

وكانت قوات الاحتلال، قد استأنفت عدوانها على قطاع غزة، فجر الثلاثاء الماضي، بعد توقف لأكثر من شهرين، مما أسفر عن استشهاد وإصابة المئات غالبيتهم من النساء والأطفال.

ويأتي تجدد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، في ظل استمرار الحصار وقطع الإمدادات الطبية والإنسانية.