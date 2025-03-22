سوق “تشوك بازار” في بنغلادش.. إرث تاريخي يحتضن تقاليد الطهي خلال رمضان (فيديو)

يتوافد الآلاف من جميع أنحاء مدينة دكا في بنغلادش في كل عام خلال شهر رمضان إلى سوق تشوك بازار في قلب العاصمة القديمة.

هذا السوق التاريخي، الذي يمتد إرثه لأكثر من 400 عام، يصبح مركزًا نابضًا بالحياة يعرض مجموعة متنوعة وشهية من أطباق الإفطار التقليدية.

يتضمن السوق أصنافًا تقليدية شهيرة مثل كباب الدجاج وكباب طائر السمان والعديد من الأطعمة الأخرى التي تعود أصولها إلى فترة حكم المغول في جنوب آسيا في أوائل القرن الـ16.

الأكثر شهرة

وقال شاكيل أحمد، مقيم في دكا “هذا هو سوق الإفطار الأكثر شهرة في دكا القديمة. تتوفر هنا مختلف الأطعمة الشهيرة، ونأتي لشراء هذه العناصر. كما نجد أطعمة جديدة ومحدّثة هنا”.

إضافة إلى الأطعمة، يجذب السوق الناس بفضل المسجد التاريخي الذي يقع بجواره، مسجد “شاوك” الذي بُني في عام 1676م بواسطة الوالي المغولي شايستا خان. بعد أداء الصلاة في هذا المسجد التاريخي، يشتري الناس أطعمة الإفطار لأحبائهم من السوق.

ماضٍ مجيد

وتقول تمنا أختار، من سكان نواخالي، “أنا سعيدة بعد قدومي إلى هنا، هناك العديد من الأنواع، أرى بعض الأطعمة المشتركة في نواخالي، لكنني متحمسة لرؤية طبق لحم الضأن”.

من جهة أخرى، يُعرب الباعة والمستهلكون عن سعادتهم بعد القدوم إلى هذا السوق، إذ يُذكّرهم بماضيهم المجيد ويجمع مختلف الناس من جميع أنحاء البلاد. تشمل الأطعمة في السوق اللحوم المشوية الفورية والسلع الحلوة النادرة والمعجنات الاستثنائية التي تحمل تقاليد وثقافة غذائية عمرها قرون في بنغلادش.

عمره 400 سنة

وقال محمد هارون الرشيد، بائع في سوق إفطار تشوك بازار “على حد علمي، هذا السوق عمره 400 سنة. لقد كنت أبيع أطعمة الإفطار هنا منذ 17 سنة. علمت من أسلافي أن هذا السوق يزيد عمره عن 400 سنة. كان الملوك أو الأباطرة يستمتعون به والآن نحن نستمتع به”.

يتضمن السوق مشروبات عديدة منها مشروب “المودة” وأطباق شهيرة مثل “الشاشليك” والدجاج والكباب.

ويتوقع الناس أنه مع مرور الوقت ستتم إضافة العديد من الأطباق الجديدة إلى قائمة الإفطار، لكن حماس سوق الإفطار في دكا القديمة سيستمر لعدة أجيال قادمة.

تراث ثقافي

شير محمد كمال، مقيم في دكا، أضاف قائلًا “منذ عام 1990 وأنا مشارك في الأعمال هنا، كان والدي يمارس الأعمال هنا، وكنت آتي مع والدي خلال دراستي وأشتري الإفطار. الآن أشتري الأطعمة بنفسي وأُعدها بنفسي، أشاهد هذا التقليد لأكثر من 30 عامًا والذي ظل موجودًا منذ فترة طويلة”.

ويُعد سوق تشوك بازار جزءًا لا يتجزأ من التراث الثقافي والطهوي لدكا، حيث يجمع الناس لتذوق النكهات الرمضانية الفريدة في أجواء تملأها الألفة والروحانية.

كما تُعد منطقة دكا القديمة في عاصمة بنغلادش، دكا، أحد المواقع الأساسية التي تجسد ثراء الثقافة الغذائية القديمة في البلاد.

وتقع دكا القديمة بجانب نهر بوريجانجا، وكانت في الماضي العاصمة الرئيسية للأمة ذات الأغلبية المسلمة في جنوب آسيا قبل توسع المدينة لتصبح مدينة ضخمة مليئة بالمباني الخرسانية.

وفي كل عام، تزداد شهرة دكا القديمة بفضل سوق الإفطار التاريخي في منطقة تشوك بازار، حيث تُعرض مئات الأنواع من الأطعمة التي تحمل ثقافة غذائية عمرها قرون في المنطقة.