يديعوت أحرونوت: “الوشق” يهاجم جنودا إسرائيليين قرب الحدود المصرية

قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية إنه تم القبض على أنثى وشق نحيفة وبحالة خمول، بعد أن قامت بعضّ جنود إسرائيليين عدة في قاعدة في الجنوب، ونُقلت إلى مستشفى للحيوانات البرية، وأظهرت الفحوصات كسورًا في العظام، ويتم فحص احتمال إصابتها بداء الكلب.

وتم القبض على أنثى الوشق يوم الأربعاء الماضي، بعد أن قامت بعضّ عدد من الجنود في منطقة الحدود المصرية، وتم الإمساك بها من قبل مفتش سلطة الطبيعة والحدائق، ونُقلت إلى مستشفى الحيوانات البرية لإجراء الفحوصات، ويُعد الوشق في إسرائيل من الحيوانات المهددة بالانقراض.

وبعد تلقي بلاغ عن حادثة العضّ في القاعدة الجنوبية، تم استدعاء مفتش سلطة الطبيعة والحدائق، مارك كاتس، إلى الموقع، حيث عثر على أنثى الوشق مختبئة تحت زاوية جلوس وهي تمضغ العشب الصناعي، ثم قام المفتش بإمساكها بمرافقة طبيب بيطري من المنطقة.

وقال الدكتور تومر نسيمان، الطبيب البيطري في سلطة الطبيعة والحدائق “في الليل، كانت لدينا مفاجأة غير عادية بوجود أنثى وشق، وهي ضمن الحيوانات الأكثر ندرة في إسرائيل اليوم. لا يزال سبب قيامها بعضّ الجنود غير واضح، كما يتم النظر في احتمال أن تكون قد اعتادت على التغذية من البشر أو أنها هربت من احتجاز غير قانوني، مما يفسر سلوكها العدواني”.

والوشق حيوان صحراوي مفترس لا يقل خطورة عن النمور والفهود، رغم حجمه الصغير.