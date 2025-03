غوغل تعلن عن أداة ذكاء اصطناعي جديدة في “جي ميل”

أضافت شركة التكنولوجيا الأمريكية “غوغل” أداة جديدة إلى خدمة البريد الإلكتروني “جي ميل” بهدف مساعدة المستخدم في الوصول إلى الرسائل الواردة التي يبحث عنها بسرعة.

وقالت الشركة إنها تستخدم حاليا الذكاء الاصطناعي لتحديد الرسائل ذات الأهمية بالنسبة للمستخدم وفقا لعدة عوامل منها مدى حداثة الرسالة وكذلك الرسائل الأكثر تصفحا ومرسلي الرسائل الأكثر إرسالا للرسائل، عند عرض رسائل البريد استنادا إلى استعلام بحث المستخدم.

يذكر أن “جي ميل” حتى الآن يعرض رسائل البريد الإلكتروني وفقا للتسلسل الزمني لها استنادا إلى الكلمات الرئيسية فيها.

وذكرت الشركة في منشور عبر الإنترنت أنه “مع هذا التحديث من المرجح ظهور رسائل البريد الإلكتروني التي تبحث عنها في أعلى نتائج البحث لديك – مما يوفر لك وقتا ثمينا ويساعدك في العثور على المعلومات المهمة بسهولة أكبر”.

كما تقدم غوغل أيضا خيارا جديدا يتيح للمستخدمين التبديل بين رسائل البريد الإلكتروني “الأهم” أو “الأحدث” في صفحة نتائج البحث.

يستهدف هذا الخيار المستخدمين الذين يفضلون عرض نتائج البحث بالترتيب الزمني، بدلا من خيار “الأهم” الافتراضي الجديد.

ويتم توفير هذا التحديث عالميا للمستخدمين الذين لديهم حسابات غوغل شخصية، وهو متاح على الويب وفي تطبيق جي ميل لنظامي تشغيل الأجهزة الذكية أندرويد آي.أو.إس. كما تخطط غوغل لتوسيع نطاق هذه الميزة لتشمل مستخدمي حسابات الشركات في المستقبل.

— Google (@Google) March 21, 2025