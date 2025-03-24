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شاهد: لحظة سقوط طائرة ومصرع قائدها خلال عرض جوي في جنوب إفريقيا

طائرة من نوع إمبالا خلال عرض جوي في جنوب أفريقيا
طائرة من طراز إمبالا خلال عرض جوي في جنوب إفريقيا (منصات التواصل)
24/3/2025-|آخر تحديث: 24/3/202502:02 PM (توقيت مكة)

لقي طيار مصرعه بعد تحطم طائرته خلال عرض جوي على الساحل الغربي في جنوب إفريقيا.

وأظهرت المشاهد لحظة فقدان الطيار السيطرة على الطائرة، وهي من طراز “إمبالا”، قبل أن تسقط على الأرض وتتحطم وتشتعل فيها النيران.

وأعلنت هيئة الطيران المدني في جنوب إفريقيا، أمس الأحد، مصرع قائد الطائرة.

وأشارت إلى فتح تحقيق بشأن الواقعة، على أن تصدر نتائجه خلال 30 يومًا، حسب وسائل إعلام محلية.

المصدر : الجزيرة مباشر

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