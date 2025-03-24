شاهد: لحظة سقوط طائرة ومصرع قائدها خلال عرض جوي في جنوب إفريقيا

لقي طيار مصرعه بعد تحطم طائرته خلال عرض جوي على الساحل الغربي في جنوب إفريقيا.

وأظهرت المشاهد لحظة فقدان الطيار السيطرة على الطائرة، وهي من طراز “إمبالا”، قبل أن تسقط على الأرض وتتحطم وتشتعل فيها النيران.

مصرع طيار إثر تحطم طائرته بعد اصطدامها بالأرض خلال عرض جوي في #جنوب_إفريقيا#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/I4hZENpFNz — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 24, 2025

وأعلنت هيئة الطيران المدني في جنوب إفريقيا، أمس الأحد، مصرع قائد الطائرة.

وأشارت إلى فتح تحقيق بشأن الواقعة، على أن تصدر نتائجه خلال 30 يومًا، حسب وسائل إعلام محلية.