كيف أثرت حرب غزة في الهوية الإسلامية للشباب بالغرب؟ (فيديو)

“أثر أبلغ من ألف محاضرة”

قال الدكتور شادي عمر ظاظا مدير مؤسسة رحمة حول العالم، إن الأحداث الجارية في الشرق الأوسط تساهم في منع ذوبان الشباب المسلم في الغرب في المجتمعات المضيفة وتساهم في حفظ الهوية الإسلامية.

وعن مدى تأثير حرب غزة في فكرة الحفاظ على الهوية الإسلامية بالغرب خاصة لدى الشباب، قال ظاظا لبرنامج (أيام الله) على الجزيرة مباشر “أنا شخصيًّا أرى أن الحرب على غزة ساهمت بشكل كبير في حفظ الهوية الإسلامية وفي حفظ الشباب”.

وأضاف “المظاهرات التي شهدتها الجامعات الغربية من دون أن يكون هناك حزب ينظمها، والتي خرجت بشكل عفوي، تعكس بشكل كبير جدًّا مساهمة هذه الأحداث في حفظ الهوية الإسلامية وحفظ الشباب المسلم وفهمه لقضاياه وأهمية حفاظه على المقدسات”.

“أبلغ من 1000 محاضرة”

واستطرد قائلًا “ربما ما يجري في داخل فلسطين من أحداث مؤلم جدًّا، لكن هناك صورة أكبر على مستوى العالم تؤثر في كثير ممن يعيشون في بلاد الغرب، وأحيانا هذه الأحداث يكون لها أثر أبلغ وأعمق من 1000 محاضرة”.

وضرب ظاظا مثلًا بقصة الشهيد خالد النبهان صاحب عبارة “روح الروح” التي قالها وهو يحمل جثة حفيدته ريم، قائلًا “كم من شخص أسلم بسبب هذه الحادثة لما فهموها وعرفوا ما جرى فيها”.

وأكد ظاظا أن الأحداث في الشرق الأوسط “تساهم في منع الذوبان في المجتمع المضيف وتساهم في حفاظ الهوية الإسلامية، وتمسّك الشباب المسلم بثوابت قضيته ومبادئ دينه ومفهومه لمبدأ وجوده على الأرض”.