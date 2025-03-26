هل قراءة سورة البقرة تحمي من السحر؟ هكذا أجاب الأمين العام لرابطة علماء المسلمين (فيديو)

رد الأمين العام لرابطة علماء المسلمين الدكتور محمد عبد الكريم على سؤال ورد عبر برنامج (أيام الله) على الجزيرة مباشر، يقول “هل قراءة سورة البقرة في البيت تحمي من السحر والحسد والمرض؟”.

وأجاب عبد الكريم “نعم دون شك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك، ففي الحديث عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اقرؤا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة)، رواه مسلم”.

وأشار إلى حديث أخرجه الإمام مسلم في الصحيح، عن ابن عباس قال: “بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم، سمع نقيضًا من فوقه فرفع رأسه، فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته”.

أفضل تحصين للبيت

وأكد عبد الكريم أن قراءة سورة البقرة أعظم تحصين للبيت، وأفضل ما يمكن أن يكون به الشفاء من كثير من الأمراض النفسية التي يعاني منها كثير من الناس.

هل قراءة سورة البقرة في البيت يحمي من السحر والحسد والمرض؟.. الأمين العام لرابطة علماء المسلمين د. محمد عبد الكريم يجيب. pic.twitter.com/Pvch6wsOyy — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 25, 2025

فضل سورة البقرة

وقد ورد في فضل سورة البقرة أحاديث كثيرة منها ما في صحيح مسلم وغيره عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال “سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه، اقرؤوا الزهراوين: البقرة وآل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرؤوا البقرة، فإن أخذها بركة، وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة السحرة”.

وفي صحيح ابن حبان عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال “قال رسول الله عليه وسلم: إن لكل شيء سنامًا، وإن سنام القرآن سورة البقرة، من قرأها في بيته ليلًا لم يدخل الشيطان بيته ثلاث ليال، ومن قرأها نهارًا لم يدخل الشيطان بيته ثلاثة أيام”.