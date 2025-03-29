إندونيسيا أول دولة إسلامية تعلن موعد عيد الفطر المبارك

أعلنت دولة إندونيسيا، أكبر دولة إسلامية، عدم ثبوت رؤية هلال شوال، وعليه فإن غدًا الأحد هو المتمم لشهر رمضان المبارك.

ورسميًا، أعلنت وزارة الشؤون الدينية في إندونيسيا أن عيد الفطر سيوافق يوم الاثنين 1 شوال 1446هـ الذي يوافق 31 مارس/آذار 2025م.

وقال وزير الشؤون الدينية نصار الدين عمر، خلال مؤتمر صحفي في جاكرتا، اليوم السبت، إن هذا القرار تم اتخاذه بناءً على نتائج رصد الهلال الذي أجرته لجنة الحساب والرؤية الفلكية بالوزارة، التي أفادت بأن ارتفاع الهلال في أنحاء إندونيسيا جميعها “لم يستوفِ معايير وزراء الشؤون الدينية في بروناي دار السلام، وإندونيسيا، وماليزيا، وسنغافورة”.

وتعد إندونيسيا أكبر بلاد العالم الإسلامي من حيث عدد السكان، حيث يعيش بها نحو 241 مليون نسمة أغلبهم من المسلمين.

كما تعد إندونيسيا أول دولة إسلامية تعلن موعد عيد الفطر، ومن المتوقع أن تعلن باقي الدول تباعًا بعد مغرب اليوم السبت عن موعد بداية شهر شوال لديها.

Pemerintah melalui Kementerian Agama menetapkan 1 Syawal 1446 Hijriah atau Idul Fitri 2025 Masehi jatuh pada Senin, 31 Maret 2025. Putusan itu diumumkan usai sidang isbat penetapan 1 Syawal 1446 H yang digelar di Gedung Kementerian Agama, Jakarta, Sabtu. Besok masih puasa ya… pic.twitter.com/ZTEDmLBz8i — antaranews.com (@antaranews) March 29, 2025

وقبل أيام، أوضح مركز الفلك الدولي أن تحري هلال شهر شوال لعام 1446، سيتم يوم السبت 29 مارس/آذار 2025 في معظم الدول الإسلامية، إلا أن رؤية الهلال ستكون مستحيلة من شرق العالم، وغير ممكنة في باقي الدول الإسلامية باستخدام وسائل الرصد جميعها، بما في ذلك “التلسكوب” وتقنيات التصوير الفلكي.

وأكد أن المعايير الفلكية المتبعة جميعها، مثل معايير “دانجون”، و”إلياس”، و”يالوب”، و”مرصد جنوب إفريقيا”، تشير إلى استحالة رؤية الهلال يوم السبت.

وأضاف أنه “حتى باستخدام أحدث تقنيات التصوير الفلكي مثل (CCD Camera)، لا يمكن رصد الهلال بسبب قربه الزاوي من الشمس، مما يعني أن أي ادعاءات برؤيته ستكون غير صحيحة”.

وأشار إلى أن الأرض تشهد كسوفًا جزئيًّا للشمس يوم السبت، يمكن رؤيته من دول المغرب العربي، مما يؤكد أن القمر سيكون أمام الشمس وقت الغروب، وبالتالي يستحيل رؤيته، وأضاف أن هذه الظاهرة تمثل دليلًا عمليًّا وحسيًّا على عدم إمكانية رؤية الهلال يوم السبت.