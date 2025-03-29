بقرات في سيارة “فولغا”.. لقطات طريفة تجتاح المنصات (شاهد)

أثار مقطع “فيديو” متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، ببلدة فلاديكافكاز في أوسيتيا القوقاز الروسية، دهشة المتابعين، حيث ظهر سائق وهو يحشر بقرتين في المقعد الخلفي لسيارته من طراز “فولغا”.

ووفقًا لما نشرته وسائل إعلام محلية، واجه السائق صعوبة في إدخال البقرة، لكنها استسلمت في النهاية بعد أن استخدم صاحبها ذيلها لدفعها داخل السيارة، قبل أن يغلق الباب بصعوبة.

وحوّل المقطع، الذي انتشر على نطاق واسع في المنتديات المحلية، السائق إلى “بطل محلي” بسبب طريقته غير التقليدية في نقل المواشي، وأكدت القناة أن الرجل يمتلك سيارة أخرى مخصصة لنقل الأبقار، ويستخدمها بانتظام لهذا الغرض.

ورغم أن “الفيديو” يُظهر بقرة واحدة فقط، إلا أن أصوات المارة في الخلفية تؤكد أن السيارة كانت تحمل 3 بقرات، مما أثار مزيدًا من التساؤلات حول كيفية استيعاب المركبة لهذا العدد من الحيوانات.