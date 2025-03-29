كسوف جزئي للشمس يشمل نصف الكرة الشمالي ويستمر لأربع ساعات (شاهد)

تلتقي الشمس، اليوم السبت، مع القمر الذي يخفي جزءًا منها في ظاهرة كسوف جزئي مرئي فوق جزء من نصف الكرة الأرضية الشمالي، بدءًا من شرق كندا وصولًا إلى سيبيريا.

ومن المتوقع أن يستمر الكسوف نحو 4 ساعات، حيث بدأ في الساعة 8:50 صباحًا بتوقيت غرينيتش، ومن المقرر أن ينتهي في الساعة 12:43 ظهرًا.

المنطقة الأكثر رؤية للكسوف

ووفقًا لعالم الفلك فلوران ديليفلي من مرصد “باريس-بي إس إل”، فإن أول من يشاهد الكسوف هم سكان موريتانيا والمغرب، بينما آخر من سيراه هم سكان شمال سيبيريا.

ويعدّ الكسوف مرئيًا أيضًا في أوروبا، حيث يصل إلى ذروته عند الساعة 10:47 بتوقيت غرينيتش فوق شمال شرق كندا وغرينلاند، إذ يغطي القمر 90% من قرص الشمس، لكن هذا لا يكفي لتعتيم السماء بالكامل.

تفاصيل ظاهرة الكسوف

ويحدث كسوف الشمس عندما توجد الشمس والقمر والأرض على خط مستقيم، وعندما تكون المحاذاة شبه مثالية، يلامس مخروط ظل القمر سطح الأرض ويغطّي القرص الشمسي بالكامل، وهو ما يحدث في الكسوف الكلي.

ولكن في هذا الكسوف، لم تكن المحاذاة مثالية بما يكفي ليتلامس مخروط الظل مع سطح الأرض، مما يعني أنه لن يكون هناك كسوف كلي في أي مكان.

خطر الكسوف على العينين

ورغم أنه لن يحدث فرق ملحوظ بالعين المجردة، إلا أنه يمكن الاستمتاع بالمشهد الفلكي إذا كانت السماء صافية، مع ضرورة ارتداء نظارات خاصة لحماية العينين.

ويحذّر المختصون من أن أشعة الشمس القوية قد تسبّب حروقًا في العين وتؤدّي إلى أضرار دائمة إذا لم تُستخدم النظارات المناسبة.

يُذكر أن هذا الكسوف يأتي بعد أسبوعين من الخسوف الكلي، الذي جعل القمر يكتسي باللون الأحمر.

ومن المتوقع أن يحدث كسوف كلي للشمس في 12 أغسطس/آب 2026.