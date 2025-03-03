حب يتحدى الصعاب.. معلمة سورية تترك عملها لرعاية زوجها المصاب (فيديو)

تجولت كاميرا الجزيرة مباشر، أمس الأحد، في مركز الأطراف الصناعية التابع للهلال الأحمر السوري في ريف دمشق جنوبي سوريا.

والتقت الجزيرة مباشر أسرة فقد فيها الزوج إحدى قدميه بسبب حادثة، وضحّت الزوجة بعملها من أجل رعاية زوجها لكي تكون سندًا له في رحلة التأهيل بعد تركيب طرف صناعي.

وقال الزوج المصاب خالد، إنه تعرض لحادثة قبل عامين ونصف، واستمر العلاج نحو عام إلى أن أخبره الأطباء بضرورة بتر قدمه وتركيب طرف صناعي.

حب يتحدى الصعاب.. زوجة تترك وظيفتها لتكون سندا لزوجها في رحلة التأهيل ضمن مركز الأطراف الصناعية التابع للهلال الأحمر السوري#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/CIV3Mo3770 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 3, 2025

وأشاد الزوج بدور زوجته التي تركت عملها طواعية لرعاية زوجها وأسرتها.

وقال “لو الزوجة لم تقف معي مَن كان سيقف معي؟ صحيح فيه أهل وفيه أخوات لكن كل واحد مشغول”، واعتبر خالد أن وقفة زوجته معه لا تُنسى.

بدورها، قالت الزوجة “كنت معلمة في مدرسة، وبعد الحادثة أخذت إجازات، وبعد ما انتهت إجازاتي وأصبحت غير قادرة على الحصول على المزيد من الإجازات، تركت العمل لرعاية زوجي”.

وارتفعت أعداد إصابات المبتوري الأطراف في سوريا أثناء الثورة التي امتدت أكثر من 13 عامًا، إلى نحو 100 ألف حالة، سواء بشكل مباشر خلال الاشتباكات، أو في حوادث متفرقة.

ويعد هذا المركز التابع للهلال الأحمر الأول من نوعه في سوريا، ويقدم خدماته مجانًا للمواطنين الوافدين إليه من محافظات عدة.