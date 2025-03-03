محتضنا مصحفه.. لحظة وفاة مسن أردني أثناء تلاوة القرآن فجرا بأحد مساجد الكرك (شاهد)

أظهرت لقطات مصورة لحظة وفاة مسنّ أردني أثناء قراءة القرآن الكريم في أحد مساجد الكرك جنوبي البلاد.

وكان الرجل يقرأ القرآن فجرًا داخل أحد مساجد الكرك، وفجأة انهار وانكفأ على الأرض ليلفظ أنفاسه الأخيرة محتضنًا مصحفه.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الحاج محمد سلامة الحشوش “أبو ياسين” توفي وهو يتلو القرآن مع بزوغ فجر ثاني أيام شهر رمضان المبارك.

“أي خبيئة كانت بينه وبين الله؟”

وحظي الفيديو بتفاعل لافت عبر منصات التواصل الاجتماعي، فكتب أحدهم “سبحان الله قديش محظوظ يموت في رمضان وفي المسجد وبيده كتاب الله”.

وكتبت أخرى “يُبعث كل عبد على ما مات عليه، ووالله إنها ميتة نتمناها ونرجوها. أي خبيئة كانت بينه وبين الله ليقبضه إليه صائمًا يومه وتاليًا كتابه في خير الشهور وفي بيته؟”.