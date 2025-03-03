“هل يبقى فقير؟”.. القره داغي: حسبت زكاة مال المسلمين وهذا ما وجدته (فيديو)
شدد الدكتور علي القره داغي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، على ضرورة إخراج الزكاة سنويًّا، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة.
وتأكيدا لأثر إخراج الزكاة، قال لبرنامج (أيام الله) على شاشة الجزيرة مباشر “أنا حسبت الزكاة بدقة سنة 2018، كانت لا شك في حدود 400 مليار إلى 450 مليار دولار سنويًّا، وهذه زكاة المال للأفراد فقط وليست للدول، ولو طُبق ذلك سنويًّا، هل يبقى فقير؟”.
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وتابع “أجريتُ دراسة أخرى على زكاة العالم من باب الفضول قلت إيش اللي يصير؟ فتصور زكاة العالم كم من خلال البورصات والترتيبات؟ 2 ترليون و733 مليار دولار سنويًّا”.
وعندما سُئل عن المقصود بزكاة العالم، أجاب “لو فرضنا أن العالم أخذ بنظام الزكاة كنوع من التكافل الاجتماعي، وأخذنا زكاة العالم ككل، سيكون هذا الرقم هو قيمة الزكاة سنويًّا”.
ولطالما ناشد علماء الدين، المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يخرجوا زكواتهم في موعدها، مؤكدين أنه إذا طُبق ذلك فلن يكون هناك فقراء.