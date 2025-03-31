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الرئيس الشرع يقبل يد والده في قصر الشعب.. مشهد عفوي خلال العيد يحظى بتفاعل لافت (فيديو)

الرئيس السوري أحمد الشرع يقبل يد والده (منصات التواصل)
31/3/2025-|آخر تحديث: 31/3/202511:18 AM (توقيت مكة)

أدى الرئيس السوري أحمد الشرع صلاة عيد الفطر أول مرة في قصر الشعب بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وعقب الصلاة التقى الشرع ممثلي الشعب السوري الذين حضروا الصلاة وجاؤوا مهنئين بالعيد.

وكان من بين المهنئين حسين الشرع والد الرئيس، وحين مد الوالد يده لمصافحة ابنه، انكب الرئيس على يد أبيه مقبّلًا إياها في تصرّف عفوي تعبيرًا عن التقدير والاحترام لوالده.

وحظي المشهد بتفاعل لافت عبر منصات التواصل، وأشاد المدوّنون بتصرف الرئيس الشرع.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن الرئيس الشرع تلقّى التهاني والتبريكات بعيد الفطر المبارك عقب أداء صلاة العيد في مصلى قصر الشعب بدمشق بحضور مفتي الجمهورية وعدد من الوزراء والمسؤولين وشخصيات من المجتمع السوري.

المصدر : الجزيرة مباشر

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