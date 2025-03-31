الرئيس الشرع يقبل يد والده في قصر الشعب.. مشهد عفوي خلال العيد يحظى بتفاعل لافت (فيديو)

أدى الرئيس السوري أحمد الشرع صلاة عيد الفطر أول مرة في قصر الشعب بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وعقب الصلاة التقى الشرع ممثلي الشعب السوري الذين حضروا الصلاة وجاؤوا مهنئين بالعيد.

وكان من بين المهنئين حسين الشرع والد الرئيس، وحين مد الوالد يده لمصافحة ابنه، انكب الرئيس على يد أبيه مقبّلًا إياها في تصرّف عفوي تعبيرًا عن التقدير والاحترام لوالده.

وحظي المشهد بتفاعل لافت عبر منصات التواصل، وأشاد المدوّنون بتصرف الرئيس الشرع.

تعبيرا عن الاحترام والتقدير قام السيد الرئيس أحمد الشرع بتقبيل يد والده حسين الشرع خلال مراسم تهنئة عيد الفطر في قصر الشعب pic.twitter.com/l6xSm85jev — Mohamed Khalid محمد خالد (@MohamedKha2322) March 31, 2025

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن الرئيس الشرع تلقّى التهاني والتبريكات بعيد الفطر المبارك عقب أداء صلاة العيد في مصلى قصر الشعب بدمشق بحضور مفتي الجمهورية وعدد من الوزراء والمسؤولين وشخصيات من المجتمع السوري.