هل تأثم النساء إذا قصرن في العبادات خلال رمضان بسبب إعداد الطعام؟ الشيخ الددو يجيب (فيديو)

قال الشيخ محمد الحسن ولد الددو الداعية الإسلامي ورئيس مركز تكوين العلماء في موريتانيا، إن المرأة تُثاب بقدر ثواب كل من أكل من طعامها الذي أعدته وإفطارها الذي صنعته.

جاء ذلك في سياق رده على سؤال ورد من أحد مشاهدي برنامج (أيام الله) على شاشة الجزيرة مباشر.

ويقول السؤال “ما هو فضل وجزاء الأمهات والنساء في رمضان على تعبهن وهن يعددن أصناف وأنواع الطعام؟ وإن حصل منهن تقصير في العبادات والصلوات بسبب ذلك فهل عليهن إثم؟”.

هل تأثم النساء في #رمضان إن حدث منهن تقصير في العبادات بسبب إعداد الطعام؟#الجزيرة_مباشر #أيام_الله pic.twitter.com/BhOug2zMj0 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 4, 2025

“لها ثوابهم جميعا”

وأجاب الشيخ الددو بقوله “من ينفق على الآخرين ويطعمهم ويحتسب الثواب في ذلك عند الله سبحانه وتعالى، والمرأة التي تقوم بواجباتها في منزلها وترعى أولادها وزوجها، وتقوم على مساعدتهم على أداء العبادة وتلتمس الثواب وتجعل ذلك تقوى لله وامتثالا لقوله {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}، لها ثوابهم جميعا”.

وأضاف الشيخ الددو “النبي صلى الله عليه وسلم قال (من فطّر صائما ولو على مذقة لبن كُتب له مثل أجره دون أن ينقص ذلك من أجر الصائم شيئا)، فهي الآن تثاب بقدر ثواب كل من أكل من طعامها الذي أعدته، وإفطارها الذي صنعته، وهي مُثابة على كل ذلك، حتى ما ينالونه من القوة على قيام الليل والصيام يكتب في ميزان حسناتها دون أن يضرهم شيء”.

وبشأن ما يحدث من بعض التقصير في الصلوات، وهل تأثم على ذلك؟ أجاب الشيخ الددو “إذا كانت تؤدي الفرائض على وجهها، وإذا كان المقصود أنها تقصر فيما يتعلق بالنوافل، فالنوافل على الإنسان أن يجتهد في إدراكها في هذا الشهر ولكن إذا تعارض وقتها مع وقت عمل آخر فلا بأس أن يقدم الإنسان ذلك الأمر وبالأخص إذا كانت الأعمال واجبات شخصية”.