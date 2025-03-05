مشهد يحبس الأنفاس لشبان ينقذون أفراد عائلة سقطت سيارتهم في جدول مائي قبل غرقها (فيديو)

أنقذ مجموعة من الشباب عائلة مكونة من 4 أفراد بعد انحراف سيارتهم وسقوطها في جدول مائي عميق قرب منطقة صدر اليوسفية في العاصمة العراقية بغداد.

ووثّق مقطع “فيديو” تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظات تحبس الأنفاس لإنقاذ العائلة التي سقطت سيارتهم في جدول مائي جنوبي بغداد.

وأظهرت المشاهد اندفاع مجموعة من الشباب نحو السيارة لإخراج العائلة قبل غرقها في الماء، حيث تمكنوا من إخراج أفرادها كافة عبر نوافذ السيارة.

كما أظهرت المشاهد لحظة غرق السيارة واختفائها تحت الماء.