على مدى نحو 9 عقود.. “عصائر الأسمر” تروي عطش الصائمين في رام الله (فيديو)

على مدى نحو 90 عاما، تواصل “عائلة عمرو” في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، المحافظة على إرثها في صناعة العصائر الرمضانية.

بدأ الجد الأكبر للعائلة مشروع “عصائر الأسمر” عام 1936، واشتهر ببيع مشروبي العرقسوس والخروب في القدس والخليل.

وقال أنور عمرو، أحد أفراد العائلة، للجزيرة مباشر، إن جده نقل هذه الصنعة من مصر، وكان في بداية عمله يحمل إبريقًا على صدره لبيع المشروبات.

وأضاف أن والده عمل على تطوير المهنة وإضافة أصناف جديدة، حتى أصبحت تضم 6 أنواع مختلفة من المشروبات الرمضانية، كما توسع في العمل داخل القدس المحتلة ورام الله، ليستمر هذا التقليد عبر الأجيال، وما زال الأبناء والأحفاد يعملون في هذه المهنة حتى اليوم.

يزداد في رمضان

وأوضح عمرو أن الإقبال على المشروبات الرمضانية يزداد في شهر رمضان، حيث يفضل الصائمون المشروبات الطبيعية التي اعتادوا وجودها على موائدهم.

كما أشار عمرو إلى الفوائد الصحية لبعض هذه المشروبات، مثل مشروب العرقسوس، الذي يفضله الكثير من الصائمين في شهر رمضان كونه يكافح العطش.