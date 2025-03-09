إلى المستغرقين في الذنوب.. كيف تبدؤون صفحة جديدة خلال شهر رمضان؟ (فيديو)

بعض الشباب حين يدخل عليه رمضان، ويريد أن يدعو الله عز وجل، يتذكر ذنوبه ومعاصيه فيستحي أن يرفع يديه إلى السماء داعيًا الله عز وجل.

وفي هذا الشأن، قال الداعية الإسلامي الدكتور نبيل العوضي عبر برنامج (أيام الله) على الجزيرة مباشر “هذه خدعة شيطانية وتلبيس إبليس على كثير من العصاة وأصحاب المعاصي، يقول أنا كنت أفعل الفواحش وأظلم وأعتدي، ويرى الناس في المساجد يصلون ويبكون فيستحي أن يكون بينهم، ويقول أين أنا من هؤلاء؟ وقد يصل الأمر به إلى عدم الصلاة”.

وأضاف “لكنه لا يدري أن كل هؤلاء البكاءين الخاشعين غارقون في الذنوب والمعاصي، ما منهم أحد إلا وله ذنب، ولكن الناس تستر على أنفسها، كل بني آدم خطّاء”.

“لعل الله يريد لك الخير”

وتوجّه العوضي بحديثه إلى الشباب قائلًا “لا تدري أخي الحبيب لعل الله يريد لك الخير، إذا قلت أنا فجرت وفعلت تذكَّر قول الله عز وجل {قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعًا إنه هو الغفور الرحيم}”.

وأشار إلى الحديث الشريف “قال ابن أبي حاتم: حدَّثنا أبي، حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا أبو جابر، أنه سمع مكحولًا يحدث، قال: جاء شيخ كبير هرم قد سقط حاجباه على عينيه، فقال: يا رسول الله، رجل غدر وفجر، ولم يدع حاجة ولا داجة إلا اقتطعها بيمينه، لو قسمت خطيئته بين أهل الأرض لأوبقتهم، فهل له من توبة؟ فقال له رسول الله ﷺ: أسلمت؟ قال: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. فقال النبي ﷺ: فإن الله غافر لك ما كنت كذلك، ومبدل سيئاتك حسنات. فقال: يا رسول الله، وغدراتي وفجراتي؟ فقال: وغدراتك وفجراتك. فولّى الرجل يهلل ويكبّر”.

وتابع “وأنزل الله عز وجل قوله {إلا من تاب وآمن وعمل عملًا صالحًا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات}”، وزاد “الله أكبر، كل ذنوبك تتحول حسنات، أنت المذنب المقصر الذي فعلت كل شيء، جرب مرة واجعل رمضان هذا غير”.

نصيحة للشباب والفتيات

وقال العوضي “لا تقل الله لا يريد لي الهداية، الله يحبك أنت، ويريد لك الخير، انسَ الماضي، ابدأ صفحة جديدة، اعزم على ألا تعود، اذهب إلى المسجد وصل صلاة كأنها آخر صلاة في حياتك، قل ربما يكون هذا آخر رمضان في الحياة”.

ونصح العوضي الشباب والفتيات بقوله “توجه إلى الله صادقًا خاشعًا مخلصًا، وارفع يديك إليه وقل (اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليَّ وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت)”.

وختم حديثه قائلًا “يا ولدي يا ابنتي، لو بدأت صفحة جديدة مع الله كل ذنوبنا وحسناتنا تتحول حسنات، ولكن اجعل لديك نية صادقة ألا تعود”.