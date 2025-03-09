شاهد: دعاء معتمرين للمقاومة الفلسطينية أثناء الطواف حول الكعبة

وثَّق المصور الفلسطيني يحيى الفرا مشاهد لزوار بيت الله الحرام وهم يدعون للمقاومة الفلسطينية أثناء الطواف حول الكعبة.

وأظهرت المشاهد التي نشرها الفرا عبر حسابه على “إنستغرام” دعاء المعتمرين لأهل فلسطين والمقاومة وسط جمع غفير من الناس في صحن الكعبة أثناء الطواف.

وخلال موسم الحج ومواسم العمرة، تداول ناشطون تسجيلات لضيوف الرحمن وهم يرفعون أيديهم بالدعاء لأهل غزة، ويعبّرون عن تضامنهم معهم وتمنياتهم لهم بالسلامة والرحمة.