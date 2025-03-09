مشهد يحبس الأنفاس.. لحظة إنقاذ طفل جرفته السيول في الأردن (فيديو)

تمكَّن رجال الدفاع المدني في الأردن من إنقاذ طفل جرفته السيول بمحافظة الكرك جنوبي البلاد.

وأظهرت مشاهد متداولة شجاعة أحد رجال الدفاع المدني في الإمساك بالطفل وسط سيول جارفة، قبل أن يفلت من يده بسبب قوة السيول، لكن مديرية الأمن أكدت إنقاذ الطفل في النهاية.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام “إن بلاغا ورد لغرفة العمليات في مديرية دفاع مدني الكرك حول تعرُّض شقيقين طفل وفتاة لجرفهما من قبل أحد السيول المتشكلة في منطقة الصافي بمحافظة الكرك، حيث تحركت على الفور فرق الدفاع المدني المتخصصة”.

وأكد الناطق الإعلامي في بيان أن الدفاع المدني تمكَّن من إنقاذ الطفل من الموت، وأنه أُجريت له الإسعافات الأولية إثر تعرُّضه للإصابة ونُقل إلى المستشفى، ولم تتمكن فرق الإنقاذ من إنقاذ شقيقته التي عُثر على جثتها.