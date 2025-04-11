وفاة مؤذن مصري أثناء أداء صلاة العشاء (شاهد)

شهدت محافظة مطروح، مساء أمس الخميس، وفاة المؤذن حميدة صالح قاسم فهيد، أحد أبناء مدينة الضبعة، أثناء أدائه صلاة العشاء داخل “الجامع الكبير” في المدينة، حيث وافته المنية وهو في الصف الأول خلال إقامة الصلاة.

وعُرف الفقيد -الذي كان كفيفًا- بين أهله وأصدقائه بصبره واحتسابه، وحرصه الشديد على أداء الصلاة جماعة في المسجد.

وقد وافق يوم وفاته ليلة الجمعة، وتوفي في بيت من بيوت الله، ما رآه أهله وأصدقاؤه “خاتمة طيبة”.

نعي رسمي من الأوقاف

ونعت مديرية أوقاف مطروح المؤذن حميدة، مشيرة إلى أنه كان مؤذن مسجد الأنوار المحمدية التابع لإدارة أوقاف الضبعة. وقدّمت المديرية تعازيها لأسرته وأهله، داعية له بالرحمة والمغفرة.

وتداول العديد من المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر الوفاة، مستذكرين خصاله الطيبة وحرصه على التواصل مع الجميع، لا سيما في المناسبات الدينية.