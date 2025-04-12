محتجون غاضبون يلقون مدير مستشفى في حاوية قمامة (شاهد)

شهدت ساحة مستشفى جيتومير الإقليمي متعدد التخصصات بأوكرانيا، احتجاجًا حاشدًا، الخميس، ضد قرار إغلاق قسم الأعصاب.

وخلال الاحتجاج، تعرّض المدير العام بالإنابة للمستشفى، سيرهيي ديموس، لتصرّف غير متوقع حيث تم إلقاؤه في حاوية قمامة من قبل المحتجين الذين طالبوا بإلغاء قرار الإغلاق.

وبحسب مصادر محلية، تجمع حوالي 100 شخص بالقرب من المستشفى حاملين لافتات تندد بإغلاق قسم الأعصاب وبتصرفات الإدارة.

كما رفعوا لافتات تدعو إلى إيقاف ما اعتبروه “فوضى” احتجاجًا على أداء ديموس، الذي توّلى إدارة المستشفى بالإنابة منذ أن تم استدعاء المدير السابق للخدمة العسكرية في فبراير/شباط 2022.

وأكد المحتجون أن هذا القرار يعكس تجاهلًا لاحتياجات المرضى، خصوصًا في ظل الظروف الراهنة.

😱In Ukraine’s Zhytomyr region, a local hospital director was thrown into a dumpster The reason? The closure of the neurology department and staff layoffs. Outraged residents held a protest and dumped the official who signed the order into the trash. pic.twitter.com/Eb1G2tpqxQ — NEXTA (@nexta_tv) April 11, 2025

“بينما يقاتل البعض على الجبهة، يضربنا آخرون في الصميم”

وفي مقطع “فيديو” نشره أحد المحاربين القدامى، على “فيسبوك”، وصف الوضع في مستشفى جيتومير الإقليمي قائلًا “بينما يقاتل البعض على الجبهة، يضربنا آخرون في الصميم. قرر المدير إغلاق قسم الأعصاب وطرد الأطباء المتخصصين، وذلك ببساطة أثناء الحرب. فجاء الناس لا ليتوسلوا، بل ليطالبوا بحقوقهم”.

ومنذ عام 2021، تم استثمار حوالي 30 مليون هريفنيا (العملة الرسمية لأوكرانيا)، أي ما يعادل 730 ألف دولار، بغية تحسين مستشفى جيتومير، بما في ذلك إعادة تأهيل جزء من المبنى العلاجي في عام 2024.

كما تم تجديد قسم الاستقبال باستخدام تمويل من ميزانية الدولة والمحلية في عام 2020، وافتتح القسم المجدد في 15 يوليو/تموز 2021.