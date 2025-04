محتجون غاضبون يلقون مدير مستشفى في حاوية قمامة (شاهد)

شهدت ساحة مستشفى جيتومير الإقليمي متعدد التخصصات بأوكرانيا، احتجاجًا حاشدًا، الخميس، ضد قرار إغلاق قسم الأعصاب.

وخلال الاحتجاج، تعرّض المدير العام بالإنابة للمستشفى، سيرهيي ديموس، لتصرّف غير متوقع حيث تم إلقاؤه في حاوية قمامة من قبل المحتجين الذين طالبوا بإلغاء قرار الإغلاق.

وبحسب مصادر محلية، تجمع حوالي 100 شخص بالقرب من المستشفى حاملين لافتات تندد بإغلاق قسم الأعصاب وبتصرفات الإدارة.

كما رفعوا لافتات تدعو إلى إيقاف ما اعتبروه “فوضى” احتجاجًا على أداء ديموس، الذي توّلى إدارة المستشفى بالإنابة منذ أن تم استدعاء المدير السابق للخدمة العسكرية في فبراير/شباط 2022.

وأكد المحتجون أن هذا القرار يعكس تجاهلًا لاحتياجات المرضى، خصوصًا في ظل الظروف الراهنة.

😱In Ukraine’s Zhytomyr region, a local hospital director was thrown into a dumpster

The reason? The closure of the neurology department and staff layoffs. Outraged residents held a protest and dumped the official who signed the order into the trash. pic.twitter.com/Eb1G2tpqxQ

