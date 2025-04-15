في جلسة علنية.. جامعة الأزهر تناقش رسالة دكتوراه رغم وفاة صاحبتها (شاهد)

في بادرة إنسانية لافتة وتقديرًا لجهودها الأكاديمية، أعلنت جامعة الأزهر عن مناقشة رسالة الدكتوراه الخاصة بالباحثة الراحلة هانم محمود أبواليزيد محمد أبوالعزم، المدرسة المساعدة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات فرع بورسعيد، وذلك رغم وفاتها.

تكريمًا للباحثة

وأكدت الجامعة في بيان رسمي، أن هذه الخطوة تأتي تكريمًا للباحثة وتقديرًا لما بذلته من جهد علمي، خاصة أنها أعدّت الرسالة قبل وفاتها بنحو 4 سنوات، وكانت على تواصل مستمر مع لجنة الإشراف طوال تلك المدة.

وانتهت اللجنة من مراجعة الرسالة واعتمدت مشارَكة مناقشين خارجيين، وتم تسليم نسخ الرسالة إليهم قبل وفاة الباحثة.

مناقشة علنية

وقررت اللجنة المضي قدمًا في عقد جلسة المناقشة بشكل علني، ومنح الباحثة درجة الدكتوراه، رغم غيابها الجسدي، حيث تم تخصيص مقعد باسمها ضمن قاعة المناقشة، في مشهد يحمل طابع الوفاء والاحترام لمسيرتها الأكاديمية.

وعقدت الجلسة في مدرج الدكتورة شفيقة الشهاوي بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، بحضور أعضاء هيئة التدريس وزميلات الفقيدة، وسط أجواء من التقدير والعرفان.

وجاء قرار مجلس جامعة الأزهر بالموافقة على عقد هذه المناقشة الاستثنائية تكريمًا للباحثة الراحلة، وحفظًا لحقها العلمي والأدبي، وضمانًا لملكية إنتاجها الفكري، حيث تقرر إيداع الرسالة في مكتبة الكلية والمكتبة المركزية للجامعة لتكون مرجعًا علميًّا باسمها.

تكريم علمي وإنساني

وأكدت إدارة الجامعة أن هذا القرار يمثل وفاءً للجهد العلمي الكبير الذي بذلته الباحثة، التي وافتها المنية وهي تعمل في محراب العلم، خدمة للغة العربية وتراثها.

وأشار الأساتذة المشرفون إلى أن الباحثة تركت علمًا ينتفع به وولدًا صالحًا يدعو لها، امتثالًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم “إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث…”.

كما حضر جلسة المناقشة عدد من كبار أساتذة الجامعة ونواب رئيسها، تقديرًا للجهد العلمي المتميز للباحثة، ووفاءً لتاريخها العلمي ومسيرتها الأكاديمية.

رسالة علمية متميزة

وتناولت رسالة الدكتورة هانم موضوع “وسائل التأويل النحوي عند أبي الفداء في كتاب الكُنّاش”، حيث استعرضت الباحثة أنواع التأويل النحوي كالتأويل بالحذف والتقدير، والزيادة، والتقديم والتأخير، والحمل على المعنى، وغيرها، موثقة بذلك مناهج التأويل لدى مدرسة البصرة النحوية.

يُذكر أن جامعة الأزهر سبق أن قامت بخطوة مشابهة، حينما نظمت مناقشة رسالة دكتوراه لأحد المدرسين المساعدين من كلية التجارة للبنين بالقاهرة وهو على سرير المرض بالمستشفى، في أيامه الأخيرة، قبل أن يفارق الحياة لاحقًا، وهو ما يعكس حرص الجامعة على تكريم باحثيها وإنصافهم في مختلف الظروف.